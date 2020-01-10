"Леденящие душу приключения Сабрины. Часть 3". Вышел ролик с песней главной героини. Видео
Американский стриминговый сервис Netflix на своем YouTube-канале опубликовал проморолик третьего сезона сериала "Леденящие душу приключения Сабрины". В ролике главная героиня, молодая ведьма Сабрина, исполняет песню Straight to Hell. "Когда дело доходит до любви, она отправляется прямо в ад. Сабрина вернулась с песней, которая будет застревать в твоей голове весь день, никаких заклинаний не требуется", – говорится в описании видео. Роли в сериале исполнили Кирнан Шипка, Миранда Отто, Люси Дэвис, Росс Линч. Премьера третьего сезона сериала запланирована на 24 января 2020 года.
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