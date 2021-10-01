  Леди Гага записала джазовый альбом с 95-летним Тони Беннеттом

В альбом вошли 12 композиций. Работа над пластинкой длилась с 2018-го по 2020 год.
В Twiteer певица сообщила, что это ее последний совместный альбом с Беннеттом.
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1 октября на YouTube-канале певицы также состоялась презентация видеоработы на композицию Iʼve Got You Under My Skin из нового альбома.
"Любовь на продажу" – второй совместный альбом Леди Гаги и Тони Беннетта. Он вышел спустя семь лет после презентации первого, который называется Cheek to Cheek. Альбом получил "Грэмми" как лучший традиционный вокальный поп-альбом.