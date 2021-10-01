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01 октября, 2021
 
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Леди Гага записала джазовый альбом с 95-летним Тони Беннеттом

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В 2014 году Леди Гага и Тони Беннетт записали свой первый джазовый альбом
В 2014 году Леди Гага и Тони Беннетт записали свой первый джазовый альбом
Фото: ЕРА

35-летняя американская певица Леди Гага 1 октября презентовала совместный альбом с 95-летним американским джазовым певцом Тони Беннеттом под названием "Любовь на продажу". Об этом она сообщила в Instagram.

В альбом вошли 12 композиций. Работа над пластинкой длилась с 2018-го по 2020 год.

В Twiteer певица сообщила, что это ее последний совместный альбом с Беннеттом.

1 октября на YouTube-канале певицы также состоялась презентация видеоработы на композицию Iʼve Got You Under My Skin из нового альбома.

ВИДЕО
Видео: Lady Gaga / YouTube
Контекст:

"Любовь на продажу" – второй совместный альбом Леди Гаги и Тони Беннетта. Он вышел спустя семь лет после презентации первого, который называется Cheek to Cheek. Альбом получил "Грэмми" как лучший традиционный вокальный поп-альбом.

Теги: джаз, Леди Гага, певица, альбом
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