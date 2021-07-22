"Что за крошка?" Леди Гага, виляя бедрами, засветила в бассейне прикрытую звездами грудь

Певица сняла на видео, как она, виляя бедрами и сложив руки на затылке, выходит из воды. В момент, когда артистка подходит к камере, зрители могут разглядеть детали ее лифа, состоящего из двух звезд, частично прикрывающих грудь. Плавки артистки украшены свисающими цепочками.

"Маленькие звездочки", – подписала она фото.

"Что за крошка?" – прокомментировали ролик поклонники певицы.

Контекст:

Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) родилась в Нью-Йорке в 1986 году. Дебютный альбом певицы The Fame вышел в 2008 году.

Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих "платиновый" статус ее альбомов.

В мае 2021 года певица в документальном фильме "Я, которого ты не видишь", посвященном ментальному здоровью, призналась, что в 19-летнем возрасте (2005) пережила изнасилование, которое совершил музыкальный продюсер. Певица не стала называть его имени, объяснив, что больше никогда не хочет встретиться с ним лицом к лицу.