"Легенди Чарівнолісся". Вышел тизер украинского фэнтези-фильма. Видео
На канале Good Morning Films в YouTube разместили тизер украинского фильма в жанре фэнтези "Легенди Чарівнолісся". Режиссер – Виктор Андриенко. Герои ленты, строгий Воин и веселый Мольфар, становятся охранниками высокомерного мальчика, не подозревая, что от этого ребенка зависит спасение всего волшебного леса и даже мира. Втроем они будут противостоять силам зла. Роли исполнили Алексей Сморигин, Сергей Стрельников, Василий Бендас, Александр Григорьев, Руслан Мирошниченко, Александр Мельник, Александр Рудинский, Дмитрий Малашенко, Василий Вирастюк. Лента выйдет в 2021 году.
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