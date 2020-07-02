Американский певец Ленни Кравиц анонсировал выход своих мемуаров, охватывающих 25 лет его жизни.

Американский певец Ленни Кравиц выпустит мемуары Let Love Rule. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Я рад объявить о выпуске моей книги Let Love Rule. Написание мемуаров было прекрасным и интересным опытом, который перенес меня в первые 25 лет моей жизни – от рождения до выпуска моего первого альбома. Этот период был полон приключений, и в то время я нашел себя и свой голос. Благодаря этому опыту любовь стала той силой, которая проложила путь. Любовь стала моим посланием", – сказал музыкант.

Книга получит название в честь дебютного альбома Кравица. Она выйдет как в печатной версии, так и в аудиоформате. Релиз намечен на 6 октября 2020 года.

Ленни Кравиц родился 26 мая 1964 года в Нью-Йорке. Его индивидуальный музыкальный стиль соединяет соул, фанк, регги, фолк и баллады. Он играет на гитаре, клавишных, барабанах и перкуссии. В дискографии Кравица 11 студийных альбомов.