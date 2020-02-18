"Летим со мной". Артур Пирожков выпустил клип с участием своей жены. Видео
Российский шоумен и певец Артур Пирожков (Александр Ревва) презентовал на своем YouTube-канале клип на трек "Летим со мной". "Это не просто очередное видео, это манифест нежности и чувственности, приглашение любить и быть любимыми. Лирический герой Артура Пирожкова снова поет о самом главном чувстве в жизни – о любви, а новое видео помогает вам проникнуться всем сердцем и глубоко погрузиться в совершенно особенную атмосферу", – говорится в описании ролика. В клипе снялась жена Реввы, Анжелика.
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