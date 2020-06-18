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18 июня, 2020
 
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"Лето". ПТП на баскетбольной площадке спел о карантине. Видео

Украинский рэпер Потап (ПТП) на своем YouTube-канале презентовал ролик на песню "Лето". Клип вышел в формате лирик-видео (видеозарисовки). "Музыкальный прогноз от ПТП. Роково-трэповый трек-освобождение. Напоминание людям, что настоящее "Лето" соткано из хороших эмоций, улыбок, танцев и песен, фестивалей и прыжков в воду", – говорится в описании ролика. В ролике ПТП на пустынной баскетбольной площадке исполняет трек. В ролике сочетаются реальная художественная съемка и анимация. В песне говорится о последствиях карантина в связи с пандемией коронавируса. "Нельзя держать весь мир взаперти. Если с весной мы еще согласились, то лето у нас никто не заберет!" – прокомментировал премьеру исполнитель.

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ПТП: Нельзя держать весь мир взаперти. Если с весной мы еще согласились, то лето у нас никто не заберет!
ПТП: Нельзя держать весь мир взаперти. Если с весной мы еще согласились, то лето у нас никто не заберет!
Скриншот: ПТП / YouTube

видео

Видео: ПТП / YouTube
Теги: видео, клип, Потап, ПТП, ролик
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