"Лето". ПТП на баскетбольной площадке спел о карантине. Видео
Украинский рэпер Потап (ПТП) на своем YouTube-канале презентовал ролик на песню "Лето". Клип вышел в формате лирик-видео (видеозарисовки). "Музыкальный прогноз от ПТП. Роково-трэповый трек-освобождение. Напоминание людям, что настоящее "Лето" соткано из хороших эмоций, улыбок, танцев и песен, фестивалей и прыжков в воду", – говорится в описании ролика. В ролике ПТП на пустынной баскетбольной площадке исполняет трек. В ролике сочетаются реальная художественная съемка и анимация. В песне говорится о последствиях карантина в связи с пандемией коронавируса. "Нельзя держать весь мир взаперти. Если с весной мы еще согласились, то лето у нас никто не заберет!" – прокомментировал премьеру исполнитель.
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