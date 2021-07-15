"Лежит в обычной московской больнице". 70-летнюю актрису Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом

На больничной койке супруги оказались еще две недели назад, но известно об этом стало лишь на днях, написало 14 июля издание Mk.ru.
На официальном сайте актрисы появилось обращение к журналистам "оставить ее в покое со своими сочинениями!". Оказалось, что в российских СМИ распространялась информация, что Алферова подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и нуждается в дорогостоящем лечении.
"Ирина Ивановна просит передать, что она лежит в обычной московской больнице, где были свободные места. Никаких дорогостоящих лекарств ей не давали. Все как у всех! Та же еда, что у всех! Она сразу легла в больницу, как поставили диагноз и была необходимость в госпитализации. А не как пишут СМИ! Журналисты! Оставьте в покое со своими сочинениями!" – указано в сообщении на сайте.
По информации Kp.ru, актриса уже идет на поправку, в отличие от своего мужа, который до сих пор остается в тяжелом состоянии.
Алферова 13 марта 1951 года в Новосибирске. В детстве занималась в театральной студии. В 1972 году окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского в Москве.
Актриса дебютировала в кино в 1970-м в картине Эдуарда Бочарова "Серебряные трубы". Широкую известность получила после исполнения роли Констанции Бонасье в музыкальной комедии "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978). Алферова также снималась в фильмах "С любимыми не расставайтесь" (1979) и "Предчувствие любви" (1982). С 1993 года служит в Московском театре "Школа современной пьесы".
Осенью 2014 года Алферова говорила: "Я люблю Россию и [президента РФ Владимира] Путина. Я люблю все, что он делает, я преклоняюсь, что бы мне ни говорили, я считаю, что он должен быть тираном и диктатором, иначе Россия развалится, а я ее так люблю! Я за него однозначно и пойду за ним куда угодно".
С мая 2017 года Алферовой запрещен въезд в Украину. В октябре 2018-го артистку внесли в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.