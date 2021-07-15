"Лежит в обычной московской больнице". 70-летнюю актрису Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом

На больничной койке супруги оказались еще две недели назад, но известно об этом стало лишь на днях, написало 14 июля издание Mk.ru.

На официальном сайте актрисы появилось обращение к журналистам "оставить ее в покое со своими сочинениями!". Оказалось, что в российских СМИ распространялась информация, что Алферова подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и нуждается в дорогостоящем лечении.

"Ирина Ивановна просит передать, что она лежит в обычной московской больнице, где были свободные места. Никаких дорогостоящих лекарств ей не давали. Все как у всех! Та же еда, что у всех! Она сразу легла в больницу, как поставили диагноз и была необходимость в госпитализации. А не как пишут СМИ! Журналисты! Оставьте в покое со своими сочинениями!" – указано в сообщении на сайте.

По информации Kp.ru, актриса уже идет на поправку, в отличие от своего мужа, который до сих пор остается в тяжелом состоянии.