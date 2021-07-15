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15 июля, 2021
 
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"Лежит в обычной московской больнице". 70-летнюю актрису Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом

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Ирина Алферова была госпитализирована вместе с мужем Сергеем Мартыновым, супругов поселили в одну палату
Ирина Алферова была госпитализирована вместе с мужем Сергеем Мартыновым, супругов поселили в одну палату
Фото: Gordonua.com

Российскую актрису театра и кино Ирину Алферову госпитализировали с диагнозом COVID-19. Вместе с 70-летней артисткой госпитализировали и ее мужа – 69-летнего актера Сергея Мартынова.

На больничной койке супруги оказались еще две недели назад, но известно об этом стало лишь на днях, написало 14 июля издание Mk.ru.

На официальном сайте актрисы появилось обращение к журналистам "оставить ее в покое со своими сочинениями!". Оказалось, что в российских СМИ распространялась информация, что Алферова подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и нуждается в дорогостоящем лечении.

"Ирина Ивановна просит передать, что она лежит в обычной московской больнице, где были свободные места. Никаких дорогостоящих лекарств ей не давали. Все как у всех! Та же еда, что у всех! Она сразу легла в больницу, как поставили диагноз и была необходимость в госпитализации. А не как пишут СМИ! Журналисты! Оставьте в покое со своими сочинениями!" – указано в сообщении на сайте.

По информации Kp.ru, актриса уже идет на поправку, в отличие от своего мужа, который до сих пор остается в тяжелом состоянии.

Контекст:

Алферова 13 марта 1951 года в Новосибирске. В детстве занималась в театральной студии. В 1972 году окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского в Москве.

Актриса дебютировала в кино в 1970-м в картине Эдуарда Бочарова "Серебряные трубы". Широкую известность получила после исполнения роли Констанции Бонасье в музыкальной комедии "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978). Алферова также снималась в фильмах "С любимыми не расставайтесь" (1979) и "Предчувствие любви" (1982). С 1993 года служит в Московском театре "Школа современной пьесы".

Осенью 2014 года Алферова говорила: "Я люблю Россию и [президента РФ Владимира] Путина. Я люблю все, что он делает, я преклоняюсь, что бы мне ни говорили, я считаю, что он должен быть тираном и диктатором, иначе Россия развалится, а я ее так люблю! Я за него однозначно и пойду за ним куда угодно".

С мая 2017 года Алферовой запрещен въезд в Украину. В октябре 2018-го артистку внесли в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Теги: больница, Ирина Алферова, госпиталь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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