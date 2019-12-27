Лицо Калкина в "Один дома" заменили изображением Сталлоне. Видео
На канале Ctrl Shift Face в YouTube разместили ролик с кадрами из фильма "Один дома", в которых лицо Маколея Калкина в роли Кевина заменили портретами Сильвестра Сталлоне. Также в эпизодах лицо Сталлоне появляется у отца главного героя, его братьев и сестер. Сюжет фильма изменили и поменяли его жанр. Вместо комедии вышла трагедия, поскольку в финале семья Кевина погибает в автокатастрофе.
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