  Лидер "БеZ обмежень": Никогда бедность не помогала делать музыку, которая нравится большому количеству людей. Ты чувствуешь ненужность

"Мало иметь хорошую музыку и чемоданчик денег. Надо иметь людей, которые все это совместят и потратят эти деньги правильно. И делать это надо с учетом того, что эти инвестиции надо возвращать. Никто не пришел и не сказал: "Возьми, Сережа, деньги, делай что хочешь – возвращать не надо". Так это не работает. Мы понимали, что есть деньги, которые сейчас реализуем, но через какое-то время вернем туда, где взяли. Это бизнес. Долгий период мы очень старательно строили стратегию, как нам двигаться дальше. И самое крутое, что мы сделали – просто поехали в концертный тур в жесткий минус. То есть заходить на "телеки" – надо быть уже супер-подготовленным, или заносить кому-то чемоданы – это все расточительно и неправильно, на мой взгляд. И было принято решение проинвестировать в первый тур. Что может быть лучшей рекламой для артиста? Его живое выступление", – рассказал артист.
По словам Танчинца, тогда менеджмент группы оплатил рекламу концертного тура и снял для команды несколько клипов.
"Мы дали 40 или 45 концертов, средний минус каждого был где-то 70 тыс. грн. Но это дало свой эффект – люди нас услышали и увидели. Спустя полгода мы поехали в тур и уже он был в плюс", – отметил артист.
Танчинец подчеркнул, что не согласен с тем, что человек искусства должен быть голодным.
"Никогда бедность или невозможность жить боле-менее как человек, обеспечивать семью немножко большим, чем необходимое, не помогала человеку делать музыку, которая нравится большому количеству людей. Бывают периоды у людей, когда они бедные, но должны творить. Но это краткосрочный должен быть период. Мы не были бедными, все чем-то занимались эти годы, но музыкой не зарабатывали. И это угнетает, потому что ты чувствуешь свою ненужность. А когда у тебя есть финансовая выгода от этого, инвестиции возвращены – это прекрасно", – отметил артист.
Группа "БеZ обмежень" была создана в 1999 году. В 2016 году команда принимала участие в вокальном шоу "Х-фактор". Танчинец является участником и сооснователем коллектива.
В дискографии группы пять альбомов. Самой известной песней из репертуара коллектива является хит "Зорі запалали".