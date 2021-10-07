  Лидер "БеZ обмежень": Никогда бедность не помогала делать музыку, которая нравится большому количеству людей. Ты чувствуешь ненужность

Танчинец: Мы дали 40 или 45 концертов, средний минус каждого был где-то 70 тыс. грн. Но это дало свой эффект – люди нас услышали и увидели Фото: sergii_tanchynets / Instagram

"Мало иметь хорошую музыку и чемоданчик денег. Надо иметь людей, которые все это совместят и потратят эти деньги правильно. И делать это надо с учетом того, что эти инвестиции надо возвращать. Никто не пришел и не сказал: "Возьми, Сережа, деньги, делай что хочешь – возвращать не надо". Так это не работает. Мы понимали, что есть деньги, которые сейчас реализуем, но через какое-то время вернем туда, где взяли. Это бизнес. Долгий период мы очень старательно строили стратегию, как нам двигаться дальше. И самое крутое, что мы сделали – просто поехали в концертный тур в жесткий минус. То есть заходить на "телеки" – надо быть уже супер-подготовленным, или заносить кому-то чемоданы – это все расточительно и неправильно, на мой взгляд. И было принято решение проинвестировать в первый тур. Что может быть лучшей рекламой для артиста? Его живое выступление", – рассказал артист.

По словам Танчинца, тогда менеджмент группы оплатил рекламу концертного тура и снял для команды несколько клипов.

"Мы дали 40 или 45 концертов, средний минус каждого был где-то 70 тыс. грн. Но это дало свой эффект – люди нас услышали и увидели. Спустя полгода мы поехали в тур и уже он был в плюс", – отметил артист.

Танчинец подчеркнул, что не согласен с тем, что человек искусства должен быть голодным.

"Никогда бедность или невозможность жить боле-менее как человек, обеспечивать семью немножко большим, чем необходимое, не помогала человеку делать музыку, которая нравится большому количеству людей. Бывают периоды у людей, когда они бедные, но должны творить. Но это краткосрочный должен быть период. Мы не были бедными, все чем-то занимались эти годы, но музыкой не зарабатывали. И это угнетает, потому что ты чувствуешь свою ненужность. А когда у тебя есть финансовая выгода от этого, инвестиции возвращены – это прекрасно", – отметил артист.

ВИДЕО

Видео: Радіо НВ / YouTube