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04 декабря, 2021
 
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Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена

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Бехати Принслу показала новое тату мужа Адама Левина розу на виске
Бехати Принслу показала новое тату мужа Адама Левина – розу на виске
Фото: behatiprinsloo / Instagram

Намибийская модель, ангел Victoria's Secret Бехати Принслу 3 декабря на своей страничке в Instagram опубликовала серию снимков, на которых она запечатлена вместе с мужем – лидером группы Maroon 5 Адамом Левином. На некоторых фото можно рассмотреть новую татуировку музыканта – розу на правом виске.

"Следует помнить!" – подписала она публикацию.

Фото 33-летней Принслу собрало больше 160 тыс. лайков, а в комментариях подписчики не только писали комплименты паре, но и отмечали Левина с просьбами больше не портить лицо.

"Ребята, вы такие классные", – прокомментировала melikaborghei.

"Нет, больше не делайте тату на своем красивом лице", – написала ginaleigh5680.

"Адам, не делайте больше наколки. Это уже становится смешно", – отреагировал ezigg101.

Контекст:

Принслу и Левин поженились в 2014 году после двухлетнего романа. В сентябре 2016 года у них родилась дочь Дасти Роуз Левин, а в феврале 2018 года появилась на свет их вторая дочь – Джио Грейс Левин.

Теги: Адам Левин, Бехати Принслу, Maroon 5, модель, музыкант, татуировка, тату
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