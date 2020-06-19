"Лига справедливости". Обнародованы кадры режиссерской версии фильма Снайдера. Видео
На YouTube-канале HBO Max представили сник-пик (нарезку кадров) режиссерской версии фильма "Лига справедливости" от Зака Снайдера. В ролике показаны кадры, которые не вошли в прокатный вариант. В частности, в подборке кадров есть Чудо-женщина и злодей Дарксайд, слышен голос Лекса Лютора в исполнении Джесси Айзенберга. "Колокол уже прозвучал и был услышан. Во тьме меж звезд. Бог мертв", – говорит он. Режиссерскую версию "Лиги справедливости" покажут на HBO Max в 2021 году. Оригинальная лента вышла в прокат в 2017-м.
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