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19 июня, 2020
 
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"Лига справедливости". Обнародованы кадры режиссерской версии фильма Снайдера. Видео

На YouTube-канале HBO Max представили сник-пик (нарезку кадров) режиссерской версии фильма "Лига справедливости" от Зака Снайдера. В ролике показаны кадры, которые не вошли в прокатный вариант. В частности, в подборке кадров есть Чудо-женщина и злодей Дарксайд, слышен голос Лекса Лютора в исполнении Джесси Айзенберга. "Колокол уже прозвучал и был услышан. Во тьме меж звезд. Бог мертв", – говорит он. Режиссерскую версию "Лиги справедливости" покажут на HBO Max в 2021 году. Оригинальная лента вышла в прокат в 2017-м.

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Режиссерскую версию "Лиги справедливости" покажут на HBO Max в 2021 году
Режиссерскую версию "Лиги справедливости" покажут на HBO Max в 2021 году
Скриншот: HBO Max / YouTube

видео

Видео: HBO Max / YouTube
Теги: фильм, видео, Джесси Айзенберг, Лига справедливости, сник-пик, ролик, Зак Снайдер
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