Бульвар Шоубиз
 
27 августа, 2020
 
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"Лига справедливости". Вышел тизер фильма Снайдера с саундтреком Коэна. Видео

На YouTube-канале американского стримингового сервиса HBO Max опубликовали тизер фильма "Лига справедливости" режиссера Зака Снайдера. Ролик был обнародован в рамках онлайн-фестиваля DC FanDome. В тизере звучит кавер-версия песни Hallelujah американского певца Леонарда Коэна. По сюжету после смерти Супермена Бэтмен и Чудо-женщина создают Лигу справедливости и вместе с Флэшем, Акваменом и Киборгом пытаются защитить мир от вторжения Степного волка. Роли исполнили Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот, Эзра Миллер, Джейсон Момоа, Рэй Фишер, Джереми Айронс, Эми Адамс. Фильм выйдет на HBO Max в 2021 году.

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Фильм выйдет на HBO Max в 2021 году
Фильм выйдет на HBO Max в 2021 году
Скриншот: HBO Max / YouTube

видео

Видео: HBO Max / YouTube
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