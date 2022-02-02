"Люблю, потому что приятно". Семенович позировала в постели и ответила про секс на первой встрече

"Было, когда мне нравится мужчина и пробегает химия. Почему нет?" – призналась она в публикации.
Также подписчики поинтересовались у Семенович, почему она любит секс.
"Так! Ну, как бы вам ответить? Люблю, потому что приятно. Так подойдет?" – написала певица.
Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой на международных соревнованиях. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".
В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.