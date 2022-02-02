"Люблю, потому что приятно". Семенович позировала в постели и ответила про секс на первой встрече

Семенович про секс на первой встрече: Почему нет? Фото: ann_semenovich / Instagram

"Было, когда мне нравится мужчина и пробегает химия. Почему нет?" – призналась она в публикации.

Также подписчики поинтересовались у Семенович, почему она любит секс.

"Так! Ну, как бы вам ответить? Люблю, потому что приятно. Так подойдет?" – написала певица.

Скриншот: ann_semenovich / Instagram