"Лінія Маннергейма" анонсировала бесплатный онлайн-концерт

Во время онлайн-выступления рок-группа "Лінія Маннергейма" представит новую программу "Конфискат", в которую вошли как старые хиты, так и новые композиции коллектива.

"Лінія Маннергейма": "Конфискат" – это остро и метко о жизненных вопросах каждого из нас Фото: Лінія Маннергейма / Facebook

Рок-группа "Лінія Маннергейма" анонсировала бесплатное онлайн-выступление, трансляцию которого можно посмотреть в 18.00 19 июня на YouTube-канале "Культура Донеччини", сообщается на странице музыкантов в Facebook.

Во время концерта музыканты запланировали премьеру лонгплея "Конфискат", говорится в анонсе. Музыканты споют как старые хиты, так и новые композиции.

"Конфискат" – это остро и метко о жизненных вопросах каждого из нас", – представили программу артисты.

Группа "Лінія Маннергейма" появилась в 2017 году. В ее состав вошли писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан, участник группы "Оркестр Че" Олег Каданов и Евгений Турчинов, выступающий в составе музыкального коллектива "Собаки у космосі".