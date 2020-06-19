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19 июня, 2020
 
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"Лінія Маннергейма" анонсировала бесплатный онлайн-концерт

Во время онлайн-выступления рок-группа "Лінія Маннергейма" представит новую программу "Конфискат", в которую вошли как старые хиты, так и новые композиции коллектива.

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"Лінія Маннергейма": "Конфискат" это остро и метко о жизненных вопросах каждого из нас
"Лінія Маннергейма": "Конфискат" – это остро и метко о жизненных вопросах каждого из нас
Фото: Лінія Маннергейма / Facebook

Рок-группа "Лінія Маннергейма" анонсировала бесплатное онлайн-выступление, трансляцию которого можно посмотреть в 18.00 19 июня на YouTube-канале "Культура Донеччини", сообщается на странице музыкантов в Facebook.

Во время концерта музыканты запланировали премьеру лонгплея "Конфискат", говорится в анонсе. Музыканты споют как старые хиты, так и новые композиции. 

"Конфискат" – это остро и метко о жизненных вопросах каждого из нас", – представили программу артисты. 

https://www.facebook.com/mannerheim.line/posts/2423194281311434

Группа "Лінія Маннергейма" появилась в 2017 году. В ее состав вошли писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан, участник группы "Оркестр Че" Олег Каданов и Евгений Турчинов, выступающий в составе музыкального коллектива "Собаки у космосі". 

Теги: Украина, Сергей Жадан, концерт, Лінія Маннергейма
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