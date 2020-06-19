"Лінія Маннергейма" анонсировала бесплатный онлайн-концерт

Рок-группа "Лінія Маннергейма" анонсировала бесплатное онлайн-выступление, трансляцию которого можно посмотреть в 18.00 19 июня на YouTube-канале "Культура Донеччини", сообщается на странице музыкантов в Facebook.
Во время концерта музыканты запланировали премьеру лонгплея "Конфискат", говорится в анонсе. Музыканты споют как старые хиты, так и новые композиции.
"Конфискат" – это остро и метко о жизненных вопросах каждого из нас", – представили программу артисты.
Группа "Лінія Маннергейма" появилась в 2017 году. В ее состав вошли писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан, участник группы "Оркестр Че" Олег Каданов и Евгений Турчинов, выступающий в составе музыкального коллектива "Собаки у космосі".