Louis Vuitton пополнил штат дизайнером, который 20 лет назад работал там

Бывший креативный директор британского бренда Mulberry Джонни Кока будет работать в Louis Vuitton. Об этом пишет WWD.
Кока займет должность главы отдела женских кожаных аксессуаров.
"Я рада снова приветствовать Джонни в Louis Vuitton и компании LVMH. Он укрепит нашу креативную энергию и наши возможности к инновациям. Джонни живет в унисон с духом Louis Vuitton и разделяет наше видение", – прокомментировала назначение вице-президент Louis Vuitton Дельфина Арно.
Кока приступит к обязанностям 2 июня.
Помимо Mulberry, Кока разрабатывал аксессуары для французского бренда Céline, а еще раньше – в Bally. С Louis Vuitton он сотрудничал ранее – 1996 по 2000 годы.