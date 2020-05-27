Louis Vuitton пополнил штат дизайнером, который 20 лет назад работал там

Дизайнер Джонни Кока будет разрабатывать женские кожаные аксессуары для французского бренда Louis Vuitton.

Бывший креативный директор британского бренда Mulberry Джонни Кока будет работать в Louis Vuitton. Об этом пишет WWD.

Кока займет должность главы отдела женских кожаных аксессуаров.

"Я рада снова приветствовать Джонни в Louis Vuitton и компании LVMH. Он укрепит нашу креативную энергию и наши возможности к инновациям. Джонни живет в унисон с духом Louis Vuitton и разделяет наше видение", – прокомментировала назначение вице-президент Louis Vuitton Дельфина Арно.

Кока приступит к обязанностям 2 июня.

Помимо Mulberry, Кока разрабатывал аксессуары для французского бренда Céline, а еще раньше – в Bally. С Louis Vuitton он сотрудничал ранее – 1996 по 2000 годы.