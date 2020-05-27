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27 мая, 2020
 
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Louis Vuitton пополнил штат дизайнером, который 20 лет назад работал там

Дизайнер Джонни Кока будет разрабатывать женские кожаные аксессуары для французского бренда Louis Vuitton.

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Кока приступит к обязанностям 2 июня
Кока приступит к обязанностям 2 июня
Фото: mulberry.com

Бывший креативный директор британского бренда Mulberry Джонни Кока будет работать в Louis Vuitton. Об этом пишет WWD.

Кока займет должность главы отдела женских кожаных аксессуаров.

"Я рада снова приветствовать Джонни в Louis Vuitton и компании LVMH. Он укрепит нашу креативную энергию и наши возможности к инновациям. Джонни живет в унисон с духом Louis Vuitton и разделяет наше видение", – прокомментировала назначение вице-президент Louis Vuitton Дельфина Арно.

Кока приступит к обязанностям 2 июня.

Помимо Mulberry, Кока разрабатывал аксессуары для французского бренда Céline, а еще раньше – в Bally. С Louis Vuitton он сотрудничал ранее – 1996 по 2000 годы.

Теги: мода и красота, Джонни Кока
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