Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2020
 
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Loyal Brave True. Вышел клип Агилеры на саундтрек к фильму "Мулан". Видео

На YouTube-канале DisneyMusicVEVO разместили клип на песню Loyal Brave True американской певицы Кристины Агилеры. Это саундтрек к фильму "Мулан". Как такового сюжета клип не имеет. Певица предстала на красном фоне в черном платье, с высокой прической. В финале ролика показана главная героиня, роль которой исполнила американская актриса Лю Ифэй. "Мулан" – это киноадаптация одноименного мультфильма 1998 года. По сюжету, после того как император Китая издает указ о том, что все семьи должны отправить по одному человеку из своей семьи служить в армию, девушка Фа Мулан отправляется вместо своего больного отца. Она вынуждена выдавать себя за мужчину. Режиссер – Ники Каро. Фильм выйдет 4 сентября на стриминговом сервисе Disney+.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Агилера предстала в черном платье на красном фоне
Агилера предстала в черном платье на красном фоне
Скриншот: DisneyMusicVEVO / YouTube

видео

Видео: DisneyMusicVEVO / YouTube
Теги: фильм, видео, клип, мультфильм, Кристина Агилера, саундтрек, Disney, певица, ролик
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