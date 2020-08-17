Loyal Brave True. Вышел клип Агилеры на саундтрек к фильму "Мулан". Видео
На YouTube-канале DisneyMusicVEVO разместили клип на песню Loyal Brave True американской певицы Кристины Агилеры. Это саундтрек к фильму "Мулан". Как такового сюжета клип не имеет. Певица предстала на красном фоне в черном платье, с высокой прической. В финале ролика показана главная героиня, роль которой исполнила американская актриса Лю Ифэй. "Мулан" – это киноадаптация одноименного мультфильма 1998 года. По сюжету, после того как император Китая издает указ о том, что все семьи должны отправить по одному человеку из своей семьи служить в армию, девушка Фа Мулан отправляется вместо своего больного отца. Она вынуждена выдавать себя за мужчину. Режиссер – Ники Каро. Фильм выйдет 4 сентября на стриминговом сервисе Disney+.
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