Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2021
 
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Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список

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Чтение книг на языке-оригинале один из самых эффективных методов изучения языка
Чтение книг на языке-оригинале – один из самых эффективных методов изучения языка
Фото: depositphotos.com

Для овладения любым иностранным языком нужно не только изучить его грамматические основы, но существенно пополнить свой словарный запас и развить навыки правописания. Для этого эффективнее всего постоянно слушать песни, смотреть телепрограммы, фильмы и сериалы на языке, который изучаете, а также читать книги в оригинале.

Лучше всего выбирать песни, фильмы и книги те, что нравятся лично вам, тогда обучение будет проходить легко и с удовольствием. Остановимся на чтении книг. Какие книги на английском стоит выбрать начинающим? Подойдут несложные произведения, сказки, комиксы, детективы, где много диалогов и предельно простое и доступное повествование.

На книжном рынке сейчас очень много адаптированных вариантов даже самых сложных произведений. Медленно повышая свой уровень английского, читая те книги, которые вам интересны, вы не заметите, как через несколько месяцев сможете читать куда более объемные и сложные произведения. Интернет-издание "ГОРДОН" по общим рекомендациям на специализированных сайтах составило топ-10 книг на английском для начинающих.

1. Winnie-the-Pooh by Alan Alexander Milne / "Винни-Пух" Алана Милна – классика британской литературы и одна из самых известных детских книжек в мире. Это не просто милые рассказы о приключениях плюшевого медвежонка и его друзей, но еще и отличный учебник английского с легкими и смешными диалогами.

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Видео: TV DHA / YouTube

2. The Snow Queen by Hans Christian Andersen / "Снежная королева" Ганса Христиана Андерсена – еще одна классика детской литературы, которая будет интересна и взрослым. История коварной королевы, попытавшейся разлучить брата и сестру в английском варианте производит еще более сильное впечатление и существенно пополняет словарный запас.

3. Beauty and the Beast by Charles Perrault / "Красавица и чудовище" Шарля Перро – эта сказка пережила множество экранизаций и по-прежнему остается одной из самых популярных в мире. Читать ее не менее увлекательно, чем следить за ее героями на киноэкране. Кроме того, книга очень легко воспринимается уже на самом первом уровне владения английским.

4. Alice in Wonderlan by Lewis Carroll/ "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэрролла – перечень книг для начинающих на английском почти всегда включает и адаптированный вариант этой сказки о невероятных приключениях Алисы.

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Видео: Greatest AudioBooks / YouTube

5. The Adventures of Sherlock Holmes by Arthur Conan Doyle / "Приключения Шерлока Холмса" Артура Конан Дойля – классика детективного жанра, которой зачитываются уже более 100 лет по всему миру. К слову, ставшей крылатой фразы "элементарно, Ватсон!" в английском варианте нет и никогда не было, ее придумали сценаристы советского сериала о Холмсе. Хотите узнать, как гениальный сыщик объяснял свои догадки на самом деле? Читайте детектив в оригинале.

6. The Lost World by Arthur Conan Doyle / "Затерянный мир" Артура Конан Дойля – еще одна приключенческая книга британского писателя ирландского происхождения. Лучше взять специальный адаптированный вариант с параллельным переводом на ваш родной язык. Книге больше 100 лет, несмотря на это, у нее по-прежнему огромный читательский успех, она считается одним из шедевров научной фантастики.

7. Bridget Jones’s Diary by Helen Fielding / "Дневник Бриджит Джонс" Хелен Филдинг – веселый увлекательный роман о молодой британской женщине за 30. В 1998 году стала "Лучшей книгой года" в Великобритании, а в 2003-м – заняла 75-е место в списке 200 лучших книг по версии BBC.

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Видео: Michael Gibby / YouTube

8. Jeeves and Wooster stories by Pelham Grenville Wodehouse / "Истории Дживса и Вустера" Пелама Гренвилла Вудхауса – тонкий английский юмор в исполнении сэра Вудхауза о молодом британском аристократе Берти Вустере, который постоянно попадает в передряги, и его находчивом камердинере Дживсе. По этому циклу книг снят популярный британский телесериал "Дживс и Вустер" со Стивеном Фраем и Хью Лори в главных ролях.

9. Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome / "Трое в лодке, не считая собаки" Джерома К. Джерома – сначала Джером К. Джером собирался написать серьезный путеводитель, но затем эта затея показалась ему слишком скучной. В результате уже несколько поколений читателей наслаждаются комичными описаниями приключений трех приятелей, которые отправились в путешествие по Темзе. Очень легкое и приятно чтение, особенно для начинающих.

10. Jane Eyre by Charlotte Bronte / "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте – классический роман XIX века о бедной девочке-сироте, которая благодаря собственной силе воле и стойкости духа преодолевает все невзгоды и вопреки всему становится счастливой рядом с любовью всей своей жизни. Роман очень много раз экранизировали, это одно из самых популярных и достойных произведений классической английской прозы. Для начинающих изучать язык очень полезное чтение, но лучше приобрести адаптированный вариант романа с параллельным переводом на ваш родной язык.

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Видео: Audio Books / YouTube
Теги: Хью Лори, учебники, книги, Стивен Фрай, английский язык, Шерлок Холмс, язык
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