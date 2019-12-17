"Лучший стрелок: Мэверик". Вышел трейлер фильма с Томом Крузом. Видео
На YouTube-канале Paramount Pictures разместили трейлер фильма "Лучший стрелок: Мэверик". Это продолжение боевика 1986 года "Лучший стрелок". Режиссер – Джозеф Косински. Роли исполнили Джон Хэмм, Дженнифер Коннелли, Вэл Килмер, Эд Харрис, Майлз Теллер. Главный герой – лейтенант Пит "Мэверик" Митчелла, который работает инструктором и обучает молодых пилотов. Герою предстоит сесть за штурвал истребителя. Мировая премьера фильма запланирована на июнь 2020 года.
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