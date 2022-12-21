Любите моду? Выражайте себя вместе с Answear

Одежда может влиять на поведение человека и его уверенность в себе Фото: answear.ua

Как мода помогает самовыражаться?

Одежда может влиять на поведение человека и его уверенность в себе. С другой стороны, существует ли лучший способ выразить и показать себя миру? Выбор одежды может демонстрировать ваше настроение, ожидания, переживания и так далее. Как это происходит и может ли мода положительно влиять на нас?

Каждый день нам приходится много работать, и во многих случаях времени на дополнительные развлечения нет. На помощь приходит мода, позволяющая разбавить безумный ритм повседневной жизни, наслаждаясь любимой одеждой. Сложные моменты – это, возможно, лучшее время, чтобы поэкспериментировать с разными цветами и стилями. Таким образом, мода помогает улучшить психическое состояние. Кроме того, шопинг и подбор красивых образов может быть отличным способом отдыха и заботы о себе. Так у вас может появиться дополнительный повод встретиться с друзьями, ознакомиться со списком актуальных трендов, уделить внимание своим потребностям.

Также мода помогает продемонстрировать ценности – экологические, корпоративные, персональные. Например, купив куртку или кофту, изготовленную из переработанных материалов, либо брюки от бренда, активно приобщающегося к экологическим инициативам, вы сможете показать, что судьба планеты беспокоит и вас. С помощью одежды можно даже рассказывать истории – например, через надписи, логотипы, соблюдение определенного стиля.

Фото: answear.ua

Как выразить себя с помощью одежды?

Пора узнать, как можно выразить себя с помощью конкретных элементов гардероба. Если вы ищете простой способ придать своему образу свежести и оригинальности, стоит купить соответствующую футболку. Футболка – лучшее место для размещения слогана или логотипа компании, названия любимого сериала, музыкальной группы или бренда. Это довольно смелый ход, поэтому можно выбрать альтернативный вариант – футболку с интересным принтом, узорами или просто яркую модель. В сочетании с базовой одеждой такая модель позволит сделать интересный акцент.

Следующий важный (и очень универсальный!) элемент – пара синих джинсов. Конечно, вы можете выбрать любой другой цвет, однако мы рекомендуем иметь по крайней мере одни джинсы классического оттенка. Это один из самых удобных видов одежды, а от удобства напрямую зависит уверенность в себе, так что можно считать, что с джинсами полпути к эффективному самовыражению уже пройдено! Зауженные джинсы прекрасно сочетаются с грубыми и ковбойскими ботинками, повседневными туфлями, кроссовками, футболками, о которых говорилось выше, куртками и т.д.

Важное место в гардеробе каждой женщины занимают кожаные и джинсовые куртки, разнообразные блейзеры и пиджаки. Именно с помощью этих видов верхней одежды можно легко добавить изюминку в любой образ, продемонстрировать свое хорошее настроение. Удачным решением будет использование классической или яркой джинсовой куртки, кожаной куртки с простым дизайном или в стиле рок-звезды, замши или куртки в винтажном стиле. Однако помните, что такие куртки сами собой достаточно заметны, поэтому стоит позаботиться о сбалансированном образе. С другой стороны, качественная куртка гарантированно станет одним из ваших любимых способов заявить о себе! Пиджаки и жилеты обычно имеют более простой дизайн, однако их всегда можно дополнить легким шарфом, бижутерией или даже помадой.

Что же касается аксессуаров, то выбирать действительно есть из чего: повязки на голову, серьги, браслеты, часы, ремни, шейные украшения, сумки и многое другое. Аксессуаров не должно быть много – они должны быть уместны и выразительны, поэтому в одном образе советуем использовать не более двух элементов.

Напоследок стоит упомянуть об обуви. Свидетельством вашей практичности будут удобные повседневные ботинки, знания трендов продемонстрируют грубые ботинки и стильные кроссовки, легкость подарят аккуратные челноки и босоножки, а незабываемую изысканность – туфли на высоком каблуке. Попытайтесь соединить белые кеды с деловым костюмом, а кроссовки или ботинки с грубой подошвой – с красивым женским платьем. Такие небанальные сочетания продемонстрируют вашу открытость и разносторонность.

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