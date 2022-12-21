Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2022
 
Новости Актуально

Любите моду? Выражайте себя вместе с Answear

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Одежда может влиять на поведение человека и его уверенность в себе
Одежда может влиять на поведение человека и его уверенность в себе
Фото: answear.ua

В течение дня человек принимает множество решений, и одним из самых важных является решение о том, что надеть. Это действительно так, ведь одежда не только помогает комфортно чувствовать себя, но и является средством самовыражения. С помощью одежды можно передать настроение, подчеркнуть особенности характера, настроить себя и других на производительный труд. Узнайте, как мода помогает самовыражаться и как вы можете выразить себя через моду.

Как мода помогает самовыражаться?

Одежда может влиять на поведение человека и его уверенность в себе. С другой стороны, существует ли лучший способ выразить и показать себя миру? Выбор одежды может демонстрировать ваше настроение, ожидания, переживания и так далее. Как это происходит и может ли мода положительно влиять на нас?

Каждый день нам приходится много работать, и во многих случаях времени на дополнительные развлечения нет. На помощь приходит мода, позволяющая разбавить безумный ритм повседневной жизни, наслаждаясь любимой одеждой. Сложные моменты – это, возможно, лучшее время, чтобы поэкспериментировать с разными цветами и стилями. Таким образом, мода помогает улучшить психическое состояние. Кроме того, шопинг и подбор красивых образов может быть отличным способом отдыха и заботы о себе. Так у вас может появиться дополнительный повод встретиться с друзьями, ознакомиться со списком актуальных трендов, уделить внимание своим потребностям.

Также мода помогает продемонстрировать ценности – экологические, корпоративные, персональные. Например, купив куртку или кофту, изготовленную из переработанных материалов, либо брюки от бренда, активно приобщающегося к экологическим инициативам, вы сможете показать, что судьба планеты беспокоит и вас. С помощью одежды можно даже рассказывать истории – например, через надписи, логотипы, соблюдение определенного стиля.

Фото: answear.ua
Фото: answear.ua

Как выразить себя с помощью одежды?

Пора узнать, как можно выразить себя с помощью конкретных элементов гардероба. Если вы ищете простой способ придать своему образу свежести и оригинальности, стоит купить соответствующую футболку. Футболка – лучшее место для размещения слогана или логотипа компании, названия любимого сериала, музыкальной группы или бренда. Это довольно смелый ход, поэтому можно выбрать альтернативный вариант – футболку с интересным принтом, узорами или просто яркую модель. В сочетании с базовой одеждой такая модель позволит сделать интересный акцент.

Следующий важный (и очень универсальный!) элемент – пара синих джинсов. Конечно, вы можете выбрать любой другой цвет, однако мы рекомендуем иметь по крайней мере одни джинсы классического оттенка. Это один из самых удобных видов одежды, а от удобства напрямую зависит уверенность в себе, так что можно считать, что с джинсами полпути к эффективному самовыражению уже пройдено! Зауженные джинсы прекрасно сочетаются с грубыми и ковбойскими ботинками, повседневными туфлями, кроссовками, футболками, о которых говорилось выше, куртками и т.д.

Важное место в гардеробе каждой женщины занимают кожаные и джинсовые куртки, разнообразные блейзеры и пиджаки. Именно с помощью этих видов верхней одежды можно легко добавить изюминку в любой образ, продемонстрировать свое хорошее настроение. Удачным решением будет использование классической или яркой джинсовой куртки, кожаной куртки с простым дизайном или в стиле рок-звезды, замши или куртки в винтажном стиле. Однако помните, что такие куртки сами собой достаточно заметны, поэтому стоит позаботиться о сбалансированном образе. С другой стороны, качественная куртка гарантированно станет одним из ваших любимых способов заявить о себе! Пиджаки и жилеты обычно имеют более простой дизайн, однако их всегда можно дополнить легким шарфом, бижутерией или даже помадой.

Что же касается аксессуаров, то выбирать действительно есть из чего: повязки на голову, серьги, браслеты, часы, ремни, шейные украшения, сумки и многое другое. Аксессуаров не должно быть много – они должны быть уместны и выразительны, поэтому в одном образе советуем использовать не более двух элементов.

Напоследок стоит упомянуть об обуви. Свидетельством вашей практичности будут удобные повседневные ботинки, знания трендов продемонстрируют грубые ботинки и стильные кроссовки, легкость подарят аккуратные челноки и босоножки, а незабываемую изысканность – туфли на высоком каблуке. Попытайтесь соединить белые кеды с деловым костюмом, а кроссовки или ботинки с грубой подошвой – с красивым женским платьем. Такие небанальные сочетания продемонстрируют вашу открытость и разносторонность.

Выражайте себя вместе с онлайн-магазином Answear.ua! Посетите https://answear.ua, чтобы приобрести качественную и небанальную одежду и рассказать миру свою историю!

Теги: мода, онлайн-магазин, бренд, одежда, стиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь
  Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: 300 дней полномасштабной войны. Я помню, как думала: нас запугивают. Потому что по-настоящему этого не может быть
Военный дневник харьковчанки Гин: 300 дней полномасштабной войны. Я помню, как думала: нас запугивают. Потому что по-настоящему этого не может быть
  Генерал Гаращук: Лукашенко – как на раскаленной сковородке. Он будет вторым после Путина болтаться на виселице
  Генерал Гаращук: Лукашенко – как на раскаленной сковородке. Он будет вторым после Путина болтаться на виселице
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "С журавлями души погибших воинов возвращаются на родную землю". Группа TIK посвятила украинским защитникам песню "Журавли". Видео
  "С журавлями души погибших воинов возвращаются на родную землю". Группа TIK посвятила украинским защитникам песню "Журавли". Видео
Любите моду? Выражайте себя вместе с Answear
Любите моду? Выражайте себя вместе с Answear Актуально
"В этом году такая". Мозговая показала свою новогоднюю елку
"В этом году такая". Мозговая показала свою новогоднюю елку
"Хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине". Ненов стал режиссером "Евровидения 2023"
"Хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине". Ненов стал режиссером "Евровидения 2023"
  "Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео
  "Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео
"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже
"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже
"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой
"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой
"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве
"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве
34-летняя дочь Деми Мур и Уиллиса впервые станет матерью
34-летняя дочь Деми Мур и Уиллиса впервые станет матерью
"Вау, просто огонь!" 56-летняя Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума
"Вау, просто огонь!" 56-летняя Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото
"Так "по-русски", "Культурная столица". В сети обсуждают видео питерской коммуналки, которое показал Гордон
"Так "по-русски", "Культурная столица". В сети обсуждают видео питерской коммуналки, которое показал Гордон
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 