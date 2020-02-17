"Любовь в воздухе". Звезды шоу "Зважені та щасливі" и "Холостяк" объявили о своем романе

Победитель первого сезона шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ Николай Ворошнов показал фото объятий с участницей третьего сезона шоу "Холостяк" (СТБ) Ириной Скориковой.

Ворошнов: И так бывает Фото: voroshnov / Instagram

Победитель первого сезона шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ Николай Ворошнов сообщил в Instagram о своем романе с участницей третьего сезона шоу "Холостяк" (СТБ) Ириной Скориковой.

"Любовь в воздухе", – подписал он фото, на котором запечатлен обнимающим Скорикову.

Он сопроводил пост хештегами "возможно все", "счастливы вместе", "и так бывает".

То же фото с той же подписью обнародовала в Instagram и Скорикова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Love is in the air )))) Публикация от Irina Skorikova (@irynaskorykova) 16 Фев 2020 в 8:32 PST

В шоу "Холостяк 3" (2012) главный герой, пластический хирург Андрей Искорнев в финале выбрал участницу Анну Козырь, но уже в пост-шоу проекта заявил о романе со Скориковой. Они расстались летом 2014 года.