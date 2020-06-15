"Мама отлично справилась с работой!". Лидер Muse Беллами стал отцом во второй раз

Фронтмен британской группы Muse Мэттью Беллами показал в Instagram новорожденную дочь Ловеллу Доун.
"Ловелла Доун Беллами родилась в Лос-Анджелесе 7 июня 2020 года с такой же в точности прической, которая появилась у ее папы за время карантина. Ее мама отлично справилась с работой!" – написал музыкант.
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Lovella Dawn Bellamy, born Los Angeles June 7th 2020 with exactly the same quarantine haircut as her Dad! Mom @elloelle did an amazing job! *
Мать девочки – модель Элль Эванс. Новоржденная Ловелла Доун – ее первый ребенок.
У Беллами есть восьмилетний сын Бингэм от американской актрисы Кейт Хадсон.
Свадьба Беллами и Эванс состоялась в августе 2019 года.