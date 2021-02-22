Мама Роналдиньо умерла от COVID-19

71-летняя Дона Мигелина, мать бывшего испанского футболиста Роналдиньо, скончалась 20 февраля.

Умерла мать бывшего полузащитника сборной Бразилии Роналдиньо Дона Мигелина. Об этом сообщило издание Football Espana.

Смерть наступила 20 февраля после борьбы с COVID-19.

Доне Мигелине был 71 год. Женщину госпитализировали в одну из больниц Порту-Алегри еще в конце 2020 года. Она находилась в реанимации.

Роналдиньо является обладателем "Золотого мяча" 2005 года, вручаемого лучшему футболисту в Европе, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов.

Выступал за испанскую "Барселону", итальянский "Милан", французский ПСЖ, мексиканский "Керетаро", бразильские "Гремио", "Атлетико Минейро", "Фламенго" и "Флуминенсе". В сентябре 2015 года сыграл свой последний официальный матч. C тех пор выступал только в благотворительных поединках.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Испании подтверждено более 3 млн случаев COVID-19, более 67 тыс. человек умерло, более 150 тыс. пациентов выздоровело.