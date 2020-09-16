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16 сентября, 2020
 
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"Мандалорец". Вышел трейлер второго сезона сериала. Видео

На официальном YouTube-канале вселенной "Звездные войны" разместили трейлер второго сезона сериала "Мандалорец". Главный герой – одинокий стрелок мандалорец, представитель народа благородных воинов. Теперь он вынужден выживать среди маргиналов в отдаленном уголке Галактики. Во втором сезоне Мандалорец будет выполнять миссию по возвращению обладающего сверхспособностями существа, Дитя, на его родную планету. Премьера второго сезона состоится на стриминговом сервисе Disney+ 30 октября. Режиссер – Джон Фавро. Роли исполнили Джанкарло Эспозито, Джина Карано, Педро Паскаль, Карл Уэзерс.

 
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Премьера второго сезона состоится на стриминговом сервисе Disney+ 30 октября
Премьера второго сезона состоится на стриминговом сервисе Disney+ 30 октября
Скриншот: Star Wars / YouTube

видео

Видео: Star Wars / YouTube
Теги: Звездные войны, видео, сериал, трейлер, Мандалорец
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