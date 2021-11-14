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14 ноября, 2021
 
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Мариинский дворец в Киеве стал лицом промокампании индийского блокбастера

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В съемках сцены возле Мариинского дворца приняли участие 300 актеров массовых сцен
В съемках сцены возле Мариинского дворца приняли участие 300 актеров массовых сцен
Скриншот: Lahari Music | T-Series / YouTube

Мариинский дворец в Киеве стал лицом рекламной кампании нового блокбастера RRR Movie от кассового индийского режиссера С.С. Раджамули. Об этом 11 ноября сообщил кинодистрибьютор 435 Films в Facebook.

Съемки одной из сцен фильма проходили возле Мариинского дворца в августе. В них приняли участие 300 актеров массовых сцен, оркестр, более 50 танцовщиков. Хореографом-постановщиком на съемочной площадке в Киеве стала известная украинская спортсменка и танцор Алена Шоптенко.

10 ноября в YouTube опубликовали проморолик к фильму под главную песню ленты. За четыре дня видео набрало более 14 млн просмотров.

ВИДЕО
Видео: Lahari Music | T-Series / YouTube

"Для Индии это стандартная практика: выпускать песню из фильма и по ее популярности рассчитывать будущий бокс-офис ленты. Несколько часов назад общались с индийскими коллегами, которые поделились новостью о том, что за сутки песня и видео из фильма стали большим хитом в Индии. Для фильма это означает только одно – его ждет безумный успех дома. Кстати, зрители с большим увлечением комментируют не только музыку и действия актеров, но и красоту нашего Мариинского дворца", – говорит основательница 435 FILMS Анна Паленчук.

https://www.facebook.com/435filmsdistribution/posts/2325308977604169

Контекст:

Режиссер фильма RRR С.С. Раджамули известен благодаря фильму "Бахубали: Рождение легенды" (2017). Картина стала самым прибыльным индийским проектом в мире и принесла авторам $267 млн. 

Премьера фильма RRR намечена на 7 января 2022 года. Картина рассказывает о двух легендарных индийских революционерах и их путешествиях вдали от дома, прежде чем они начали борьбу за свою страну в 1920-х годах.

Теги: Киев, Индия, фильм, Алена Шоптенко, Мариинский дворец
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