Мать Лиама Нисона умерла за день до его дня рождения

Мать голливудского актера ирландского происхождения Лиама Нисона Кэтрин Китти умерла 7 июня.

Матери Нисона было 90 лет Фото: liamneesonlovers / Instagram

Мать голливудского актера ирландского происхождения Лиама Нисона Кэтрин Китти умерла за день до 68-летия сына. Об этом сообщает Ballymena Daily.

Ей было 90. Смерть наступила в субботу, 6 июня, в Баллимене (Северная Ирландия).

О том, что матери Нисона не стало, во время службы в онлайн-формате объявил священник церкви Всех Святых в Баллимене.

Лиам Нисон наиболее известен по фильмам "Список Шиндлера", "Роб Рой", "Отверженные", "Реальная любовь", "Неизвестный", "Воздушный маршал", "Молчание", "Заложница", "Бэтмен: Начало" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды".