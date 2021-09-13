Меган Фокс засветила серебристые стринги, а Лопес – голую грудь. Самые откровенные наряды MTV Video Music Awards

35-летняя американская актриса Меган Фокс появилась на награждении в компании своего бойфренда, рэпера Machine Gun Kelly. Знаменитость выбрала для мероприятия абсолютно прозрачное платье от французского бренда Mugler, под которым были только серебристые стринги, отмечает издание Harpers Bazaar. Образ актриса дополнила золотистыми туфлями на каблуках.

Ее бойфренд был одет в блестящий красный костюм в полоску, а на лицо прикрепил серебряные украшения.

Фото: ЕРА

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес также посетила церемонию, выбрав для мероприятия откровенный наряд от британского дизайнера Дэвида Комы, состоящий из короткого топа с сеткой на груди и мини-юбки со вставками на бедрах в виде сетки.

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Американская певица Сиара посетила мероприятие в черном просвечивающемся платье с глубоким декольте от американского дизайнера Тома Форда.

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Певица Ашанти выбрала для мероприятия откровенный наряд от американского дизайнера Майкла Костэлло, состоящий из бикини и юбки на завязке, оголяющей правую ногу.