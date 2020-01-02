"Ми все розуміємо". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
Бывший полузащитник "Десны" и "Львова" 31-летний Антон Крамар презентовал на своем YouTube-канале дебютный клип на трек "Ми все розуміємо". В ролике он идет по полю с чемоданом в руке. Герой пытается его выбросить, вытряхнуть из чемодана ненужные вещи, но он все равно остается наполненным. В финале он несет его, как ношу, с которой смирился.
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