Midnight Sky. Вышел режиссерский клип Майли Сайрус. Видео
Американская певица Майли Сайрус на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Midnight Sky. Режиссером видео является сама певица. Ролик снят в стиле 1980-х годов. Как таковой сюжет отсутствует. Сайрус появляется исполняющей композицию на сцене на фоне надписи Disco. В отдельных эпизодах она позирует, лежа в цветном драже и среди игрушечных разноцветных диких животных. "Я рождена, чтобы убегать, я никому не принадлежу. Нет, мне не нужно, чтобы ты меня любил", – поется в треке. Композиция войдет в седьмой студийный альбом исполнительницы – She is Miley Cyrus.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.