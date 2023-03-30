Бульвар Шоубиз
 
30 марта, 2023
 
Новости Актуально

Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Более 10 лет назад беспрецедентный телемарафон "Песня объединяет нас!" сплотил украинцев со всех континентов мира
Более 10 лет назад беспрецедентный телемарафон "Песня объединяет нас!" сплотил украинцев со всех континентов мира
Фото организаторов телемарафона

2 апреля 2012 года команда поющего ректора Михаила Поплавского вошла в современную мировую историю, реализовав беспрецедентный эпохальный музыкальный телемарафон "Песня объединяет нас!". Это казалось нереальным. Но его смелая идея – показать украинскую песню всему миру, когда это еще не было мейнстримом – воплотилась.

Фото: пресс-служба Михаила Поплавского
Фото организаторов телемарафона

Пять суток непрерывно – с 5.30 29 марта до 12.30 2 апреля 2012-го – на двух телеканалах, "Первом национальном" и "Эра", на весь мир транслировались украинские песни в исполнении разножанровых артистов и групп. Впервые музыкальный триумф нашей страны наблюдали на всех континентах, марафон смотрели в 150 странах. Праздник украинской песни длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд.

ВИДЕО
Видео: Михайло Поплавський / YouTube

На сцену вышли легенды отечественной сцены и молодые исполнители. Среди них Иван Попович, Виктор Павлик, Нина Матвиенко, Павел Зибров, Алла Кудлай, Анатолий Матвийчук, Владимир Гришко, Алла Попова, Наталья Бучинская, Тоня Матвиенко, группы "Антитела", "Гайдамаки", "Мандри", вокальная формация "Пиккардийская терция", этноколлективы "ДахаБраха", "Коралли" и многие другие. Совместно с украинцами в творческом порыве объединились представители разных национальностей – армяне, грузины, татары.

Фото: пресс-служба Михаила Поплавского
Фото организаторов телемарафона

Марафон вошел в мировую Книгу рекордов Гиннесса в категории "Самый длительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире".

Фото: пресс-служба Михаила Поплавского
Фото организаторов телемарафона

Он стал и самым массовым мероприятием. В организации и проведении масштабного праздника музыки приняли участие 2012 человек, среди которых не только исполнители, но и техническая поддержка проекта – режиссеры, операторы, техники, звукорежиссеры, гримеры, стилисты, костюмеры, студенты, выпускники и преподаватели Киевского национального университета культуры и искусств. И до сих пор ни одна страна не может решиться на такой беспрецедентный шаг и побить украинский рекорд.

Фото: пресс-служба Михаила Поплавского
Фото организаторов телемарафона

"Меня переполняет чувство большой гордости за этот мегапроект, за нашу творческую команду, за талантливый народ. Украинцы впервые объединились со всех континентов мира. Это стало событием, которое прославляет нашу страну по значимости и масштабу Олимпийских игр или "Евровидения". Это было знаковым для Украины и наших людей по всему миру", – сказал Михаил Поплавский.

Он всегда подчеркивал важность сохранения национальных традиций, уникального мелоса, духовного наследия и способствовал созданию современной украинской музыки, реализуя много мощных проектов: начиная от детского "Крок до зірок" (с 1997 года), престижной национальной музыкальной премии "Наша песня" (с 2004 года), которая переформатировалась в "Украинскую песню года", и грандиозных концертных шоу, задающих тренды в шоу-бизнесе.

Поплавский всегда отмечал, что украинская песня – это душа народа, генетический код нации, ее духовное богатство. И пока звучит искренняя мощная украинская песня, будет жить сильная Украина.

Фото: пресс-служба Михаила Поплавского
Фото организаторов телемарафона

"В каждой песне – история страны, ее традиции, стремление к самоопределению, любовь к родному краю, оптимизм и вера в большое будущее Украины. Тогда мы показали золотой фонд национальной песни, консолидировали украинцев всего мира и утвердили позитивный имидж нашего государства. И, несмотря ни на что, продолжаем это делать сегодня, воспитывая талантливых сознательных украинцев, прославляющих Украину на весь мир. Настоящие ценности – вечны, они идентифицируют нас как нацию, укрепляют дух", – отметил ректор КНУКиИ.

Как много лет назад, так и сегодня Михаил Поплавский своим примером демонстрирует, что быть украинцем – это модно, современно и престижно. Он запустил украинскую волну, задал тренд на все украинское.

Выпускники университета культуры принимают участие в благотворительных концертах по всему миру, выступают на ведущих концертных площадках и бьют рекорды прослушиваний на международных музыкальных стриминговых платформах.

Михаил Поплавский не скрывает, что гордится своими учениками. Среди них студент Игорь Диденчук, единственный музыкант, дважды представлявший Украину на международном песенном конкурсе. Вместе с группой "Go_A" он покорил европейскую публику аутентичными мелодиями, а с выпускником университета культуры Тимофеем Музычуком в составе группы Kalush Orchestra (именно Тимофей исполнил припев к песне "Стефания") получили главную награду "Евровидения 2022".

Еще один звездный выпускник – режиссер Герман Ненов – сейчас работает в команде создателей конкурса "Евровидение 2023", который состоится этой весной в Ливерпуле. Список звездных выпускников можно продолжать еще долго. 

Фото: пресс-служба Михаила Поплавского
Фото организаторов телемарафона

Народный артист Украины Павел Зибров убежден, что для Михаила Поплавского продвижение украинских проектов, которые не решаются осуществлять другие, является делом жизни, вкладом в сохранение духовного наследия. 

"Он просто фонтанирует идеями, которые сразу воплощаются на самом высоком профессиональном уровне. Исторический вклад Михаила Поплавского в развитие украинской культуры сложно переоценить. Благодаря его неуемной энергии этот телемарафон состоялся, и весь мир узнал об уникальном культурном пласте нашей страны. Поплавский из года в год своими действиями и проектами прививает любовь к украинской песне, украинскому мелосу и всему украинскому. Еще в далеком 2004 году все удивлялись его принципиальному условию к артистам – в проекте "Наша песня" исполнять только украинские песни. Ректор показывал и показывает, как нужно уважать и любить свое, родное. Таков должен быть настоящий патриот и настоящий украинец", – утверждает Павел Зибров.

Теги: Книга рекордов Гиннесса, музыка, Владимир Гришко, Михаил Поплавский, искусство, культура, шоу-бизнес, марафон, концерт, премия, Гайдамаки, украинцы, ДахаБраха, Павел Зибров, шоу, Виктор Павлик, Наталья Бучинская, Нина Матвиенко, Иван Попович, Алла Кудлай, награда, Анатолий Матвийчук, песня, КНУКиИ, Герман Ненов, Kalush Orchestra
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: То, что Си Цзиньпин назвал Путина своим другом, – неожиданность. Если для Си он друг, то кто тогда Си для Украины?
  Яценюк: То, что Си Цзиньпин назвал Путина своим другом, – неожиданность. Если для Си он друг, то кто тогда Си для Украины?
Дмитрий ГОРДОН
  Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя"
  Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя"
Дмитрий ГОРДОН
  Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника
  Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную
Дмитрий ГОРДОН
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру Актуально
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после
"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай
12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай
Как приготовить картофельное пюре без комочков. Правила
Как приготовить картофельное пюре без комочков. Правила
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
Галина ГРИШИНА
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Галина ГРИШИНА
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Галина ГРИШИНА
Свадебный маникюр, который невестам пришлось срочно переделывать. Фото
Свадебный маникюр, который невестам пришлось срочно переделывать. Фото
Галина ГРИШИНА
Репяхова раскритиковала внешность 57-летнего Павлика: Он уже лысый. Я бы ему укольчики сделала, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой
Репяхова раскритиковала внешность 57-летнего Павлика: Он уже лысый. Я бы ему укольчики сделала, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой
Галина ГРИШИНА
Три самые необычные прически Зеленской. Фото
Три самые необычные прически Зеленской. Фото
Галина ГРИШИНА
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 