Бульвар Шоубиз
 
22 апреля, 2023
 
Новости Актуально

Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Михаил Поплавский: Университет культуры место счастливых людей. Мир меняется. Жизнь продолжается. Годы летят
Михаил Поплавский: Университет культуры – место счастливых людей. Мир меняется. Жизнь продолжается. Годы летят
Фото: Михайло Поплавський / Instagram

В университете культуры состоялось эпохальное событие – 30-летие ректорской деятельности Михаила Поплавского. Профессорско-преподавательский состав, студенты и выпускники университета культуры устроили юбиляру настоящий праздник.

Фото: Михайло Поплавський / Instagram
Фото: Михайло Поплавський / Instagram

Встречали Михаила Поплавского аплодисментами, цветами и возгласами "Поздравляем!", "Браво!", "Многая лета!".

Приятный подарок Михаилу Поплавскому сделали студенты – презентовали документальный фильм "Ректор. Университет будущего", в котором рассказали о достижениях университета и воплощенных новаторских стратегиях развития ЗВО. Охарактеризовали его как визионера, топ-менеджера, наставника, трендсеттера.

Фото: Михайло Поплавський / Instagram
Фото: Михайло Поплавський / Instagram

Михаил Поплавский поблагодарил молодых людей, акцентировав, что университет культуры – это дело его жизни: "Киевский университет культуры – это вуз будущего, креативное инновационное образовательное пространство с современными профессионально-практическими лабораториями. Мы уничтожили границы между теорией и практикой и работаем на перспективу развития украинского образования".

Виртуальная реальность, дополненная реальность, смешанная реальность – все это позволяет нашим студентам сегодня строить и творить мир завтрашнего дня".

Успех вуза базируется, по словам ректора, на любви к студентам, мощном профессорско-преподавательском составе, инновационных программах обучения, коммуникационных стратегиях, успешном диджитал-маркетинге и агрессивном информационно-коммуникационном медиаменеджменте.

Фото: Михайло Поплавський / Instagram
Фото: Михайло Поплавський / Instagram

По случаю 30-летнего юбилея Михаил Михайлович представил новую книгу "Неизвестный Поплавский". Составители издания раскрыли психологические аспекты феноменальной личности. Автор литературной записи Сергей Товстенко и психолог Галина Кот отметили: "О таких людях говорят self-made man, "один на миллион", "феномен", "уникум", "человек-парадокс"… В книге "Неизвестный Поплавский" говорится о сущностных психологических основах незаурядной личности ректора университета культуры Михаила Поплавского, дается глубокий психологический анализ "генетических" и сложившихся личностных предпосылок его неуемной энергии и оптимизма, успешности, результативности и популярности".

Фото: Михайло Поплавський / Instagram
Фото: Михайло Поплавський / Instagram

На торжестве, посвященном юбилею, команда ректора презентовала обновленный персональный сайт Михаила Поплавского – poplavskiy.com. Его дизайн разрабатывали топовые специалисты в Лондоне и Сан-Франциско, программировали в Швейцарии, а талантливые украинские программисты интегрировали этот проект. При создании сайта использовали элементы уникальной анимации, а главное – сделали его удобным для пользователя любого возраста – можно листать или свайпить.

Фото: Михайло Поплавський / Instagram
Фото: Михайло Поплавський / Instagram

Камертоном мероприятия стала премьера концертного клипа на песню "Годы летят", слова к которой написаны искусственным интеллектом. 

"Роки невпинно так летять

А я люблю своє життя 

А я люблю своє життя й минуле 

Здіймаю очі в небеса 

В житті – свобода і краса

І кожну мить щасливим з вами буду".

Видеоработа насквозь пропитана движовой энергетикой артиста и любовью к жизни.

"Университет культуры – место счастливых людей. Мир меняется. Жизнь продолжается. Годы летят", – сказал Михаил Поплавский.

Фото: Михайло Поплавський / Instagram
Фото: Михайло Поплавський / Instagram

Михаил Поплавский – доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины, генеральный продюсер-владелец ТМ "Украинская песня года", исполнитель и популяризатор украинских песен.

Полный кавалер ордена "За заслуги" (2000-й – III степени, 2001-й – II степени, 2007-й – I степени), трехкратный лауреат национальной премии "Человек года", пять лет подряд (1997, 1998, 1999, 2000, 2001 годы) признанный "Ректором года".

Теги: Украина, образование, Михаил Поплавский, студенты, КНУКиИ, Университет культуры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
Дмитрий ГОРДОН
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры Актуально
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
Галина ГРИШИНА
  Посыпьте этим муравейник и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка
  Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка
Галина ГРИШИНА
"Мы просим больше внимания к судьбе тех, кто защищает нашу землю". В Киеве состоится мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоси"
"Мы просим больше внимания к судьбе тех, кто защищает нашу землю". В Киеве состоится мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоси"
Галина ГРИШИНА
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта"
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта"
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль "прошлась" камерой по своей фигуре, показав формы с разных ракурсов
Тина Кароль "прошлась" камерой по своей фигуре, показав формы с разных ракурсов
11 идей свадебного маникюра для вдохновения. Фото
11 идей свадебного маникюра для вдохновения. Фото
Галина ГРИШИНА
Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми
Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми
Галина ГРИШИНА
  "Телепортация хита прошлого в будущее". Бобул перепел "А липи цвітуть" с группой Kolaba. Видео
  "Телепортация хита прошлого в будущее". Бобул перепел "А липи цвітуть" с группой Kolaba. Видео
Галина ГРИШИНА
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит
Галина ГРИШИНА
"Сгущенное молоко и ванилин. Лекарственным препаратом это сложно назвать". Врач объяснила, почему гематоген не может быть источником железа
"Сгущенное молоко и ванилин. Лекарственным препаратом это сложно назвать". Врач объяснила, почему гематоген не может быть источником железа
Галина ГРИШИНА
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет я думаю: "О, брат, ты в форме"
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет – я думаю: "О, брат, ты в форме"
Галина ГРИШИНА
Цибульская рассекретила свой новый вес и сообщила, что за год набрала 10 кг. Фото до и после
Цибульская рассекретила свой новый вес и сообщила, что за год набрала 10 кг. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
  Kola в новой песне поет о глобальных переменах и призывает достойно на них реагировать. Видеоряд для клипа создал искусственный интеллект
  Kola в новой песне поет о глобальных переменах и призывает достойно на них реагировать. Видеоряд для клипа создал искусственный интеллект
Галина ГРИШИНА
"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман
"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман
Галина ГРИШИНА
"Это фото заставит вас улыбнуться". Королевский фотограф поделился снимком Елизаветы II из своего архива
"Это фото заставит вас улыбнуться". Королевский фотограф поделился снимком Елизаветы II из своего архива
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 