  "Мне очень нравится". Ведущий "Поля чудес" Якубович отреагировал на слухи о романе с молодой помощницей

"Пишут, что у вас роман с помощницей, которая буквы открывает на "Поле чудес", и у нее от вас ребенок", – спросила у Якубовича ведущая.
"Это мне очень нравится. Не-не, во-первых, у нее двое детей. Про это писали один раз и потом угомонились. Ну, написали – все привыкли давным-давно. Даже не смешно", – опроверг заявление Якубович.
По словам Якубовича, у Агафошиной также есть муж.
"Они замечательно живут", – заявил он.
Агафошина работает на проекте "Поле чудес" около 15 лет. Она замужем, воспитывает двоих детей. Российские СМИ писали, что у нее роман с Якубовичем.
Якубович женат. Его супруга Марина Видо – домохозяйка. Она младше Якубовича на 18 лет. В браке у пары родилась дочь Варвара (1998). Видо – вторая жена ведущего. От первого брака с певицей Галиной Антоновой у Якубовича есть взрослый сын.
В 2017 году Якубович был внесен в базу сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины при поездке в аннексированный Крым