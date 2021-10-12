  "Мне очень нравится". Ведущий "Поля чудес" Якубович отреагировал на слухи о романе с молодой помощницей

"Пишут, что у вас роман с помощницей, которая буквы открывает на "Поле чудес", и у нее от вас ребенок", – спросила у Якубовича ведущая.

Агафошина стоит справа от Якубовича. Фото: rimma_offigicial / Instagram

"Это мне очень нравится. Не-не, во-первых, у нее двое детей. Про это писали один раз и потом угомонились. Ну, написали – все привыкли давным-давно. Даже не смешно", – опроверг заявление Якубович.

По словам Якубовича, у Агафошиной также есть муж.

"Они замечательно живут", – заявил он.

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Видео: Super / YouTube