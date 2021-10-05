"Мне страшно тебя отпускать". Лидия Таран назвала себя злой мамой и показала, как росла ее 14-летняя дочь

"Я запланировала родить тебя перед своими именинами, но ты решила подождать еще дней 20 и появиться именно сегодня, 14 лет назад. Прощайте, клоуны, аниматоры и детские комнаты. Теперь ты сама планируешь свой день рождения. Мне страшно тебя отпускать. И поэтому я прошу тебя не расти! Но ты, конечно, меня не слушаешь. Помни – я тебе доверяю! Но не забывай ключи и мыть посуду, потому что с работы придет злая мама", – поздравила дочь Таран.

Она отметила, что опубликовала снимки дочери с ее разрешения, которое было непросто получить.

View this post on Instagram Публикация от Лідія Таран телеведуча (@lidiyataran)