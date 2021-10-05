"Мне страшно тебя отпускать". Лидия Таран назвала себя злой мамой и показала, как росла ее 14-летняя дочь

"Я запланировала родить тебя перед своими именинами, но ты решила подождать еще дней 20 и появиться именно сегодня, 14 лет назад. Прощайте, клоуны, аниматоры и детские комнаты. Теперь ты сама планируешь свой день рождения. Мне страшно тебя отпускать. И поэтому я прошу тебя не расти! Но ты, конечно, меня не слушаешь. Помни – я тебе доверяю! Но не забывай ключи и мыть посуду, потому что с работы придет злая мама", – поздравила дочь Таран.
Она отметила, что опубликовала снимки дочери с ее разрешения, которое было непросто получить.
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Лидия Таран родилась 19 сентября 1977 года в Киеве в семье журналистов. Она обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". Карьеру Таран начинала на радио, а в 1998 году впервые появилась на экранах телевизоров в роли ведущей нескольких передач на "Новом канале". В настоящее время Таран является лицом канала "1+1".
Василина – единственная дочь Лидии Таран. Ее отец – украинский ведущий Андрей Доманский. Пара рассталась в 2010 году после пяти лет отношений.