Бульвар Шоубиз
 
07 сентября, 2021
 
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Модные мужские стрижки по форме лица

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Самые модные мужские стрижки нужно выбирать по форме лица
Самые модные мужские стрижки нужно выбирать по форме лица
Фото: depositphotos.com

Как подобрать стрижку по форме лица, рассказали на сайте All Things Hair.

Мужчинам с овальным лицом подойдут любые варианты стрижек. Но следует избегать длинных прямых волос. Идеально подойдут стрижки – британка (андеркат), бокс или полубокс.

Обладателям квадратной формы лица подойдут стрижки британка и фейд.

Чтобы уравновесить линии прямоугольной формы лица, не нужно сбривать и подстригать коротко волосы у висков. Подойдут стрижка низкий фейд и короткие прически с пробором на бок.

Для круглой формы лица подойдет прическа с острыми углами и объемом на макушке. Выбритые виски выгодно удлинят лицо. Хорошо будет смотреться ассиметричная челка. Необходимо избегать стрижек с ровными челками и зализанных укладок. Подойдут стрижки британка и квифф.

Мужчинам с треугольной формой лица стоит остановить выбор на коротких спортивных стрижках, а также вариантах с короткими волосами по бокам и длинными на макушке. Идеальные варианты – фейд и андеркат, faux hawk ("фокс хоук", "искусственный ястреб").

Британка

Затылок стрижется очень коротко или выбривается, а передняя часть волос остается длинной. Получившаяся челка зачесывается назад к затылку или укладывается гелем набок.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Бокс или полубокс

Эта стрижка относится к спортивным. Затылок остается максимально открытым, а волосы в передней части могут достигать трех сантиметров. В варианте полубокс линия окантовки опускается ниже и переход выглядит более плавным.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Фейд

Стрижка основана на плавном переходе. Волосы на затылке укорачиваются, а на макушке остаются длинными. Их можно укладывать по своему вкусу: загладить, растрепать, уложить волнами. В низком фейде укорачивание волос начинается глубоко на затылке. Верхние волосы остаются достаточно длинными. Идеально, если они от природы волнистые. Если нет – можно их взъерошить с помощью геля для волос.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Фокс хоук

Многослойная стрижка. Пряди удлиняются от затылка к лицу: идут от короткого до более длинного уровня спереди.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Квифф

Стрижка с поднятой и зачесанной назад челкой. Ее обычно делают объемной. Стрижка напоминает субкультурный панковский ирокез.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Теги: мода и красота, интересное, мужчины, стрижка, прическа, стрижки
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