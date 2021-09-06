В моде стрижки с челкой и без Фото: depositphotos.com

Каре

Классическая стрижка каре никогда не выходит из моды. Она подойдет волосам любой густоты. Можно выбрать вариант с челкой или без. Прямая челка подойдет обладательницам овального или вытянутого лица. Косая – круглолицым женщинам. Более короткий вариант – боб-каре – поможет создать видимость более густых волос.

Самым модным каре 2021 года считается длинное – ниже подбородка.

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Пикси

Эта стрижка была на пике популярности в 1990-е годы, и сейчас мода вернулась. Пикси – остромодный вариант для обладательниц коротких волос. Важно помнить, что по-настоящему стильной пикси выглядит при немного небрежной укладке. Такая стрижка полностью открывает лицо и шею. В 2021–2022 годах в тренде пикси с челкой. Она может быть прямой или рваной и скошенной.

Фото: depositphotos.com

Сессон

Такой вариант подойдет женщинам с волосами разной густоты. Стрижка сессон не требует длительной укладки. От каре ее отличает то, что переход от челки к максимальной длине создается плавной линией. В современном варианте возможен сессон без челки.

Фото: depositphotos.com

Гарсон

Это идеальный вариант для любителей коротких стрижек. Необходимо помнить, что стрижка гарсон открывает полностью лицо и шею.

Эту стрижку среди других подобных обличает особенно короткая длина и форма, повторяющая очертания головы.

Фото: depositphotos.com

Каскад

Эта стрижка может быть воплощена как на коротких, так и на длинных волосах. Такой вариант оптимален для женщин, которые еще не решились состричь длинные волосы, но хотят экспериментов. Каскад на длинных волосах оживляет образ, а на средней длине – создает дополнительный объем у лица.

Такая стрижка на волнистых волосах придаст образу романтичность.