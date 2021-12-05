"Мое тело полнее". Тайра Бэнкс в купальнике продемонстрировала лишний вес

"Мой день рождения! И каждый год мое тело меняется. Мое тело полнее. И мой ум тоже. С днем рождения всех моих товарищей-стрельцов. Мы хотим расти вместе разными способами", – подписала она публикацию

Пост 48-летней модели собрал около 230 тыс. лайков и больше 7 тыс. комментариев с поздравлениями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks)

"С днем рождения, Тайра! Ты продолжаешь многих вдохновлять! Мира, радости и благополучия", – прокомментировал marvincortes1.

"С днем рождения. Твое тело стало полнее, но ты продолжаешь выглядеть великолепно, сексуально и потрясающе каждый год", – написал only9694.