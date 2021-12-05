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05 декабря, 2021
 
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"Мое тело полнее". Тайра Бэнкс в купальнике продемонстрировала лишний вес

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4 декабря Тайре Бэнкс исполнилось 48 лет
4 декабря Тайре Бэнкс исполнилось 48 лет
Фото: tyrabanks / Instagram

Американская супермодель и телеведущая Тайра Бэнкс в свой день рождения 4 декабря опубликовала в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в черном цельном купальнике с цветочным принтом. На фото модель показала, что набрала лишний вес.

"Мой день рождения! И каждый год мое тело меняется. Мое тело полнее. И мой ум тоже. С днем рождения всех моих товарищей-стрельцов. Мы хотим расти вместе разными способами", – подписала она публикацию

Пост 48-летней модели собрал около 230 тыс. лайков и больше 7 тыс. комментариев с поздравлениями.

"С днем рождения, Тайра! Ты продолжаешь многих вдохновлять! Мира, радости и благополучия", – прокомментировал marvincortes1.

"С днем рождения. Твое тело стало полнее, но ты продолжаешь выглядеть великолепно, сексуально и потрясающе каждый год", – написал only9694.

Контекст:

Тайра Бэнкс родилась 4 декабря 1973 года в Инглвуде, штат Калифорния, США. Она создала и вела до 2016 года шоу "Топ-модель по-американски". Вместе с актером Эштоном Катчером Бэнкс вела шоу True Beauty.

В 2013–2017 годах Тайра жила в гражданском браке с фотографом Эриком Асла. В 2016 году у пары родился сын Йорк Бэнкс Асла. Мальчика выносила суррогатная мать.

Теги: купальник, Тайра Бэнкс, модель, поздравление
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