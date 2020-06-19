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19 июня, 2020
 
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"Мотылек". Экс-участница "ВИА Гры" Кожевникова презентовала клип и рассказала о депрессии. Видео

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Мотылек". Съемки видео проходили на Тендровской косе Черного моря в Херсонской области. Ролик певица посвятила всем, кого тревожат неоправданные ожидания и угрызения совести. "Я погружалась в депрессивные состояния, в какие-то моменты казалось, что ничего нельзя изменить, меня съедало чувство вины и заниженная самооценка. В какой-то момент я поняла, что так дальше нельзя, и надо себя спасать. Нужно бережно хранить свое нутро – "мотылька" – в самом тайном, укромном места, чтобы никто извне не смог задеть", – прокомментировала премьеру Кожевникова. Певица призналась, что депрессии настигли после того, как она покинула "ВИА Гру". “Быть верной себе – главное противоядие от всех зол. Даже крах мечты и нереализованность не могут этому помешать. Не стоит загонять себя в угол, смело танцуй, ведь любая проблема решаема. Я поняла это и дарю эту песню всем уязвимым сердцам – каждому на этой планете", – рассказала исполнительница.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Кожевникова: Я погружалась в депрессивные состояния, в какие-то моменты казалось, что ничего нельзя изменить
Кожевникова: Я погружалась в депрессивные состояния, в какие-то моменты казалось, что ничего нельзя изменить
Скриншот: Анастасия Кожевникова / YouTube

видео

Видео: Анастасия Кожевникова / YouTube
Теги: депрессия, видео, клип, ВИА Гра, певица, Анастасия Кожевникова, ролик
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