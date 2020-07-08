"Моя девочка". Егорова показала 75-летнюю маму

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в социальной сети поздравила свою маму Людмилу Литвиненко с 75-летием.

Егорова: Маме – 75! Будь всегда счастлива и здорова Фото: Snezhana Egorova / Facebook

48-летняя украинская актриса и телеведущая на своей странице в Facebook разместила семейные фотографии, на которых она запечатлена вместе со своей мамой Людмилой Литвиненко.

"Маме – 75! Будь всегда счастлива и здорова, моя девочка!" – написала она.

"Спасибо, что ты у меня есть", – отреагировала на поздравление мать актрисы.

Мать Егоровой Людмила Литвиненко до пенсии преподавала в школе физкультуру. "Много лет отдала воспитанию подрастающего поколения, а теперь воспитываю своих собственных внуков", – говорится на ее странице в Facebook.

У Снежаны Егоровой пятеро детей: двое от режиссера Семена Горова – Анастасия (1992) и Александра (1997), трое от актера и музыканта Антина Мухарского – 13-летний Андрей, девятилетняя Арина и семилетний Иван.

12 мая телеведущая в третий раз стала бабушкой.