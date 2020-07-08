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08 июля, 2020
 
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"Моя девочка". Егорова показала 75-летнюю маму

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в социальной сети поздравила свою маму Людмилу Литвиненко с 75-летием.

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Егорова: Маме 75! Будь всегда счастлива и здорова
Егорова: Маме – 75! Будь всегда счастлива и здорова
Фото: Snezhana Egorova / Facebook

48-летняя украинская актриса и телеведущая на своей странице в Facebook разместила семейные фотографии, на которых она запечатлена вместе со своей мамой Людмилой Литвиненко. 

"Маме – 75! Будь всегда счастлива и здорова, моя девочка!" – написала она.

"Спасибо, что ты у меня есть", – отреагировала на поздравление мать актрисы. 

https://www.facebook.com/snezhana.egorova.9/posts/1915091298626529

Мать Егоровой Людмила Литвиненко до пенсии преподавала в школе физкультуру. "Много лет отдала воспитанию подрастающего поколения, а теперь воспитываю своих собственных внуков", – говорится на ее странице в Facebook.

У Снежаны Егоровой пятеро детей: двое от режиссера Семена Горова – Анастасия (1992) и Александра (1997), трое от актера и музыканта Антина Мухарского – 13-летний Андрей, девятилетняя Арина и семилетний Иван.

12 мая телеведущая в третий раз стала бабушкой.

Теги: Украина, Снежана Егорова, актриса
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