Мультфильм "Холодное сердце 2" стал самым кассовым в мире

Самым кассовым в истории мирового кинематографа стал мультфильм "Холодное сердце 2" американской студии Walt Disney Animation Studios. Об этом сообщает Boxofficemojo.
Мировые кассовые сборы мультфильма превысили $1,325 млрд (информация обнародована 8 января 2020 года).
Первая часть мультфильма "Холодное сердце", вышедшая в прокат в 2013 году, заработала $1,281 млрд.
В центре сюжета мультфильма "Холодное сердце 2" жизнь и приключения двух сестер, Эльзы и Анны. Первая управляет снежной стихией, а вторая умеет растопить любое сердце. Мировая премьера состоялась 22 ноября 2019 года.