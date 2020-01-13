Муж беременной plus size модели Грэм разрисовал ей живот

Беременная американская модель с пышными формами Эшли Грэм поделилась роликом с участием супруга Джастина Ирвина.

Грэм: У меня есть поводы для празднования Фото: theashleygraham / Instagram

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой, показала в Instagram, как муж, оператор Джастин Ирвин, на ее голом животе сделал надпись "10 миллионов" – количество подписчиков Instagram-аккаунта Грэм.

"10 миллионов. У меня есть поводы для празднования, и во многом благодаря вам! На протяжении развития моей карьеры я всегда могла положиться на вашу любовь и поддержку", – написала она.

О беременности Грэм сообщила в августе 2019 года.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года.