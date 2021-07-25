Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2021
 
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Муж звезды "Крепостной" устроил драку в Киеве

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Участие Фединчика в драке подтвердила его супруга
Участие Фединчика в драке подтвердила его супруга
Фото: andreyfedinchik / Instagram

Украинский актер и супруг звезды сериала "Крепостная" Наталии Денисенко Андрей Фединчик устроил драку на улице Сергея Данченко в Киеве. Об этом сообщил Facebook-канал "Киев Оперативный".

"Этот злой мужик ехал зигзагами по дороге на электросамокате. Ему очень не понравилось, что ему сигналят – подбежал к машине и начал водителя вытаскивать через окно, а тот ему брызнул баллончиком в лицо", – сообщают авторы канала.

Мужчину прижали к асфальту, но тот вырвался и пытался возобновить конфликт, параллельно ругаясь матом.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/1900509220123003/

В своем Telegram-чате "Киев Оперативный" также опубликовал сообщение от Наталии Денисенко. Она подтвердила, что на видео ее супруг, и попросила прощения за его поведение. Актриса говорит, что у мужчины сложный период и он "не понимал, что творил".

Скриншот: Київ Оперативний | Kyiv Operative / Telegram
Скриншот: Київ Оперативний | Kyiv Operative / Telegram

Контекст:

Андрей Фединчик родился в Киеве в 1985 году. Занимается дубляжом англоязычных сериалов и фильмов, снимается в сериалах. Играл в фильмах "Худшая подруга", "Круты. 1918".

В 2017 году женился на актрисе Наталии Денисенко. Пара воспитывает сына Андрея (2017).

Теги: сериал "Крепостная", Наталия Денисенко, Андрей Фединчик
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