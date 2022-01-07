"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза

В публикации отмечается, что зрителей с помощью гипноза будут настраивать на "душевное состояние", которое соответствовало бы тематике фильма.

Всего сеансы гипноза планируется провести перед показом трех фильмов, в числе которых драма "Память" с участием британской актрисы Тильды Суинтон, американская комедия "Земля мечты" и фильм ужасов "Не поминай зло" датского режиссера Кристиана Тафдрупа.

"С помощью The Hypnotic Cinema мы исследуем, что будет происходить, если отдать порядок в собственной голове в руки гипнотизеру и отважиться потерять контроль над собственным сознанием", – говорится в публикации.

Чтобы стать участником массового сеанса гипноза, необходимо оставить заявку на сайте фестиваля. После завершения показал зрителей выведут из состояния гипноза.