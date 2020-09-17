"Мы пили водку с раками". В новом клипе "Пающие трусы" сыграли на раздевание. Видео
Украинская группа "Пающие трусЫ" на своем YouTube-канале разместила клип на песню "Мы пили водку с раками". По сюжету ролика девушки проводят время в ресторане. Они пьют водку, закусывают раками и играют в домино на раздевание. На протяжении ролика они по очереди и все вместе выходят на сцену заведения. "Мы пили пиво с раками, мы пили пиво с "Колою". Меня все время лайкали, пока была я голая", – поется в припеве. Музыку написал Владимир Бебешко, стихи – Елена Палашек. Режиссер клипа – Анна Воеводина.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.