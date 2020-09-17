Бульвар Шоубиз
 
17 сентября, 2020
 
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"Мы пили водку с раками". В новом клипе "Пающие трусы" сыграли на раздевание. Видео

Украинская группа "Пающие трусЫ" на своем YouTube-канале разместила клип на песню "Мы пили водку с раками". По сюжету ролика девушки проводят время в ресторане. Они пьют водку, закусывают раками и играют в домино на раздевание. На протяжении ролика они по очереди и все вместе выходят на сцену заведения. "Мы пили пиво с раками, мы пили пиво с "Колою". Меня все время лайкали, пока была я голая", – поется в припеве. Музыку написал Владимир Бебешко, стихи – Елена Палашек. Режиссер клипа – Анна Воеводина.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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"Пающие трусы": Мы пили пиво с раками, мы пили пиво с "Колою"
"Пающие трусы": Мы пили пиво с раками, мы пили пиво с "Колою"
Фото: пАющие трусЫ / Paushie Trusi / Facebook

видео

Видео: пАющие трусЫ / Paushie Trusi / YouTube
Теги: видео, клип, Владимир Бебешко, Пающие трусы
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