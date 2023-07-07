  На аукционе в Лондоне продали две картины Рембрандта, о судьбе которых ничего не было известно почти 200 лет

Рембрандт написал эти портреты примерно в 1635 году Скриншот: Christie's / YouTube

Речь идет об овальных портретах высотой около 20 см, на которых изображен нидерландский водопроводчик с женой. Художник создал эти картины примерно в 1635 году.

В последний раз портреты были проданы на аукционе Christie's в 1824 году. Перед нынешней продажей картин эксперты из Государственного художественного музея в Амстердаме провели исследование их аутентичности.

Администрация аукциона Christie's отказалась называть имя покупателя, отметив, что торги велись по телефону.

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Видео: Christie's / YouTube



