"На глазах слезы, в горле ком". Участница "Супермодели по-украински" рассталась с женихом-французом накануне свадьбы

Телеведущая и участница второго сезона шоу "Супермодель по-украински" на "Новом канале" Виктория Маремуха рассталась со своим женихом – французом Луи – накануне свадьбы. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
По словам Маремухи, они с женихом жили раздельно с апреля 2020 года, но все это время ей приходилось делать вид, что все хорошо.
"Мы с Луи расстались. Это решение не далось нам за один день, мы пытались спасти отношения. Много говорили, занимались с психологами, но, к сожалению, мы слишком разные, живем в разных мирах", – заявила она.
Маремуха призналась, что трещина в их отношениях произошла около года назад.
"После очередного спора мы решили разойтись и остаться друзьями. Ведь у нас было четыре счастливых года. На глазах слезы, в горле ком, но знаю точно: все, что ни делается – к лучшему", – подытожила она.
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Та ніщо не вічне, а любов тим більше (Скрябін) * Хочу бути з вами чесною та відвертою. Ви вже й так здогадалися, мій дірект завален питаннями... * Так. Ми з Луї розсталися. Звісно ж це рішення не далося нам за один день. Ми намагалися врятувати стосунки. Ми багато говорили, займалися з психологами, проте, на жаль... Ми занадто різні, ми живемо в різних світах, епохах, в різних казках... * Весь цей час нам було дуже боляче, але я вдавала, що все добре, хотілося вірити, що все зміниться на краще і ми подолаємо цю кризу. * Наші стосунки дали тріщину майже рік тому, і з того моменту краще не ставало. З квітня ми майже жили порізно кохаючи один одного. Але так буває... * Після чергової суперечки ми прийняли рішення розійтися та залишитися друзями. Адже було 4 щасливих роки разом, навіть враховуючи останній. Ми стали кращими в цих стосунках, мудрішими. Це ж круто? Я неймовірно вдячна Луї за його підтримку та любов. * На очах сльози, а в горлі ком, не можу більше нічого вам сказати, але знаю точно - все, що не робиться - на краще! * Привіт, мій новий життєвий етап! Я знаю ти будеш ще яскравішим і щасливішим!
Комментируя пост своей экс-невесты, Луи написал, что ни с кем не чувствовал себя таким счастливым, как с ней.
"Но сейчас, когда тебя нет, я чувствую себя разбитым на миллион маленьких частиц и полностью опустошенным", – заявил француз.
Маремуха познакомилась с бойфрендом в 2016 году. В конце 2019 года француз сделал ей в Париже предложение, на которое Маремуха ответила согласием.
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