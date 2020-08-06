"На глазах слезы, в горле ком". Участница "Супермодели по-украински" рассталась с женихом-французом накануне свадьбы

Участница проекта "Супермодель по-украински" на "Новом канале" Виктория Маремуха призналась, что пыталась спасти отношения со своим женихом с помощью психолога.

Телеведущая и участница второго сезона шоу "Супермодель по-украински" на "Новом канале" Виктория Маремуха рассталась со своим женихом – французом Луи – накануне свадьбы. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам Маремухи, они с женихом жили раздельно с апреля 2020 года, но все это время ей приходилось делать вид, что все хорошо.

"Мы с Луи расстались. Это решение не далось нам за один день, мы пытались спасти отношения. Много говорили, занимались с психологами, но, к сожалению, мы слишком разные, живем в разных мирах", – заявила она.

Маремуха призналась, что трещина в их отношениях произошла около года назад.

"После очередного спора мы решили разойтись и остаться друзьями. Ведь у нас было четыре счастливых года. На глазах слезы, в горле ком, но знаю точно: все, что ни делается – к лучшему", – подытожила она.

Комментируя пост своей экс-невесты, Луи написал, что ни с кем не чувствовал себя таким счастливым, как с ней.

"Но сейчас, когда тебя нет, я чувствую себя разбитым на миллион маленьких частиц и полностью опустошенным", – заявил француз.

Маремуха познакомилась с бойфрендом в 2016 году. В конце 2019 года француз сделал ей в Париже предложение, на которое Маремуха ответила согласием.