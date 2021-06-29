"На первый взгляд, ничего особенного". 50-летний Политов из "На-На" женился на 26-летней поклоннице

Политов: Сейчас в планах – это дети. Хочу сына Фото: vova_politov / Instagram

По словам Политова, он познакомился с Ольгой в 2017 году – она написала ему сообщение, что хочет сфотографироваться с ним после концерта в Благовещенске.

"Была зима, она была закутана во все теплое. На первый взгляд, ничего особенного, скромная достаточно. Потом завертелось-закрутилось, я ей сказал: "Хватит ко мне ездить. Бери вещи и переезжай". Мы жили в гражданском браке и в январе решили узаконить отношения", – сообщил артист.

Он отметил, что как таковой свадьбы не было – после росписи он отправился на съемки, а молодая жена – на работу.

"Сейчас в планах – это дети. Хочу сына. Сначала сына, потом, может быть, еще дочку", – признался Политов.