"На связи". Вышел трейлер мультфильма о восстании роботов. Видео
Американская компания Sony Pictures Animation на своем YouTube-канале опубликовала первый трейлер мультфильма "На связи". Главные герои – стреднестатистическая американская семья, которая сталкивается с необычными явлениями. По сюжету отец семейства Рик не может смириться с отъездом старшей дочери Кэти в колледж и решает устроить автомобильное путешествие для всей семьи. В это время параллельно происходит восстание машин и роботов. Мировая премьера мультфильма назначена на 18 сентября.
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