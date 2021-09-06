"Надеюсь, вы не снимали нижнее белье?" Кейт Хадсон позировала в Венеции в очень откровенном наряде

Хадсон позирует в кадре, демонстрируя голые ноги. Актриса отметила, что находится в Венеции, где сейчас проходит кинофестиваль – она презентовала фильм американского режиссера Аны Лили Амирпур "Мона Лиза и кровавая луна", в котором сыграла главную роль.
"Прежде чем выйти из дома, посмотри в зеркало и сними что-нибудь", – написала она.
"Надеюсь, вы не снимали нижнее белье?" – прокомментировали фото поклонники.
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Кейт Хадсон – дочь голливудской актрисы Голди Хоун и певца Билла Хадсона. Через полтора года после ее рождения родители разошлись. Хоун с 1983 года живет в фактическом браке с Куртом Расселом.
Кейт Хадсон дебютировала в кино в 1998 году, сыграв эпизодические роли в фильмах "Пустынная тоска" и "Река Рикошет". Известность актрисе принесла роль в фильме "Почти знаменит" (2000).