Бульвар Шоубиз
 
13 ноября, 2021
 
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"Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео

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Стивен Ридли: Разделим прекрасные моменты в эти дерьмовые времена
Стивен Ридли: Разделим прекрасные моменты в эти дерьмовые времена
Фото: Telegraf UA / Facebook

Британский музыкант Стивен Ридли, концерт которого в Киеве третий раз перенесли из-за карантина, сыграл бесплатно для всех желающих в парке Шевченко. О своем решении он сообщил накануне выступления 12 ноября в Instagram, записав видеообращение.

"Киев, друзья! Мне надоели ограничения! Я ставлю пианино в парке Шевченко в 16.00 и даю бесплатный концерт для всех! Я решил это три часа назад! Приводите своих друзей, приводите свою маму, приводите громкие голоса, потому что мы будем петь, и разделим прекрасные моменты в эти дерьмовые времена!" – подписал Ридли свое видеоприглашение.

Также музыкант призвал "проявить свое творчество" и пригласить всех, кто захочет фотографировать и снимать его концерт на видео.

По информации СМИ, на импровизированный концерт пришло около тысячи слушателей. В парке Ридли сыграл свои песни и несколько каверов.

ВИДЕО
Видео: Ivan Sotnikov / YouTube
Контекст:

Киевский концерт Ридли был перенесен на 7 апреля 2022 года. Он должен состояться в Центре культуры и искусств НТУУ КПИ. Стоимость билетов – от 450 до 2400 грн.

Музыкант родился в британской графстве Южный Йоркшир. С шести лет занимался музыкой. Окончил Университет Дарема по специальности "философия, политология и экономика", работал в Объединенном банке Швейцарии.

В октябре 2011-го он бросил работу и занялся музыкальной карьерой. Месяц спустя выпустил дебютный альбом Butterfly In A Hurricane.

Теги: музыка, культура, концерт, карантин, музыкант, Стивен Ридли
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