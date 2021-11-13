  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео

"Киев, друзья! Мне надоели ограничения! Я ставлю пианино в парке Шевченко в 16.00 и даю бесплатный концерт для всех! Я решил это три часа назад! Приводите своих друзей, приводите свою маму, приводите громкие голоса, потому что мы будем петь, и разделим прекрасные моменты в эти дерьмовые времена!" – подписал Ридли свое видеоприглашение.

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Также музыкант призвал "проявить свое творчество" и пригласить всех, кто захочет фотографировать и снимать его концерт на видео.

По информации СМИ, на импровизированный концерт пришло около тысячи слушателей. В парке Ридли сыграл свои песни и несколько каверов.

ВИДЕО

Видео: Ivan Sotnikov / YouTube