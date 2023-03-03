Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео

Нагиев предстал в сине-желтой куртке.

"Весна. И надежда зажглась. Будьте уже счастливы. Улыбайтесь, не только при проверке на инсульт. Странное время, странная весна", – написал он.

Ролик Нагиев сопроводил песней "Владимирский централ" в исполнении покойного российского певца Михаила Круга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Нагиев (@nagiev.universal)

"Вот эталон ума! Говорит молча! Класс. Особенно подбор цветов", – отреагировала подписчица step_8s.