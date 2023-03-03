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03 марта, 2023
 
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Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео

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Нагиев: Странное время, странная весна
Нагиев: Странное время, странная весна
Фото: nagiev.universal / Instagram

Российский актер Дмитрий Нагиев на своей странице в Instagram 1 марта разместил ролик, для которого позировал на улице.

Нагиев предстал в сине-желтой куртке.

"Весна. И надежда зажглась. Будьте уже счастливы. Улыбайтесь, не только при проверке на инсульт. Странное время, странная весна", – написал он.

Ролик Нагиев сопроводил песней "Владимирский централ" в исполнении покойного российского певца Михаила Круга.

"Вот эталон ума! Говорит молча! Класс. Особенно подбор цветов", – отреагировала подписчица step_8s.

Контекст:

Нагиев открыто не высказывался относительно военной агрессии РФ против Украины. Актер регулярно публикует посты с намеками на осуждение российской власти. Так, он побрил голову под песню "Поезд в огне" российской группы "Аквариум". Актер выбрал для короткого ролика фразу "По новым данным разведки, мы воевали сами с собой". 

Нагиев в феврале 2023 года отказался быть ведущим премии российского канала "Муз ТВ". Он отметил, что когда-нибудь придет время и он согласится. "А пока, как говорил мой дед, шиш вам, а не ярмарка меда в "Лужниках", – сказал актер.

Теги: Россия, Украина, война, весна, видео, актер, Дмитрий Нагиев
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