Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео

Нагиев предстал в сине-желтой куртке.
"Весна. И надежда зажглась. Будьте уже счастливы. Улыбайтесь, не только при проверке на инсульт. Странное время, странная весна", – написал он.
Ролик Нагиев сопроводил песней "Владимирский централ" в исполнении покойного российского певца Михаила Круга.
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"Вот эталон ума! Говорит молча! Класс. Особенно подбор цветов", – отреагировала подписчица step_8s.
Нагиев открыто не высказывался относительно военной агрессии РФ против Украины. Актер регулярно публикует посты с намеками на осуждение российской власти. Так, он побрил голову под песню "Поезд в огне" российской группы "Аквариум". Актер выбрал для короткого ролика фразу "По новым данным разведки, мы воевали сами с собой".
Нагиев в феврале 2023 года отказался быть ведущим премии российского канала "Муз ТВ". Он отметил, что когда-нибудь придет время и он согласится. "А пока, как говорил мой дед, шиш вам, а не ярмарка меда в "Лужниках", – сказал актер.